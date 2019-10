Dieci vittime in Cile durante le proteste Pinera | Siamo in guerra

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Sale a 10 il bilancio delledelleincontro l’aumento delle tariffe. Cinque di loro sono morte per un rogo in una fabbrica di abbigliamentoun saccheggio. Lo stato di emergenza è stato esteso da Santiago alle altre città del Paese. Il Governo fa sapere che sono state arrestate 152 persone per violenze, 40 per saccheggi e 70 per aggressioni. “incontro un nemico potente e implacabile, che non rispetta nulla o nessuno” ha detto il presidenteno, Sebastian Piñera, condannando nuovamente le violenze.un incontro con i media, il leader ha insistito sul carattere ‘organizzato’ dellesottolineando che “unico scopo” dei responsabili ”è quello di causare il maggior danno possibile”. “ben consapevoli del fatto che hanno gradi di ...

