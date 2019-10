Cristiano Ronaldo | ' Vogliamo vincere tutto | un club come la Juve deve pensare in grande'

Calcio - Serie A 2019-2020 : Juventus-Bologna 2-1. Cristiano Ronaldo e Pjanic danno i tre punti ai bianconeri : La Juventus si conferma in vetta alla classifica della Serie A di Calcio battendo nell’anticipo serale dell’ottava giornata il Bologna per 2-1 grazie ad i gol di Cristiano Ronaldo al 19′ e Pjanic al 54′, inframmezzati dal momentaneo pari di Danilo, in rete al 26′. I bianconeri salgono così a quota 22 in classifica, Inter momentaneamente a -4. Nel primo tempo la Juventus passa in vantaggio al 19′ con una grande ...

Juventus-Bologna - Cristiano Ronaldo da record : Agnelli consegna una maglia speciale per i 700 gol : Cristiano Ronaldo celebrato da Andrea Agnelli: il portoghese riceve una maglietta per il record dei 700 gol in carriera Serata scoppiettante all’Allianz Stadium, dopo un caloroso benvenuto a Sinisa Mihajlovic, gli applausi dei tifosi torinesi sono stati tutti per Cristiano Ronaldo. Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha infatti consegnato a CR7 una maglietta speciale, per celebrare il record di 700 reti in carriera ...

Messi Barcellona : dura stoccata a Cristiano Ronaldo ed Ibrahimovic : Messi BARELLONA – La diatriba mediatica tra Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ed ora si aggiunge anche Zlatan Ibrahimovic continua. Una telenovela che sta segnando un’epoca calcistica importante; epoca nella quale i primi due (Ibrahimovic ci è entrato sporadicamente, ndr) si sono spartiti più e più volte il “riconoscimento” di miglior calciatore del secolo ed hanno fatto incetta di premi. Se da una parte Ronaldo ha più ...

Messi stuzzica Cristiano Ronaldo : 'Io preferisco che siano gli altri a parlare di me' : Negli ultimi anni sono da tutti considerati i giocatori più forti al mondo, e tuttora ritoccano i numerosi record raggiunti nella loro carriera calcistica: parliamo ovviamente di Cristiano Ronaldo e di Messi, riferimenti del calcio mondiale e delle loro rispettive società. Di recente, l'argentino è stato intervistato dal noto giornale sportivo milanese 'La Gazzetta dello Sport' ed ha avuto modo di parlare di tanti argomenti, sulla sua scelta di ...

Juve - quanto le fa guadagnare Cristiano Ronaldo : Cristiano Ronaldo segna (ha appena raggiunto i 700 gol in carriera, miglior marcatore in attività) e fa segnare. La Juve. Non solo intesa come giocatori che beneficiano delle sue prodezze, ma anche e soprattutto come società che trae enormi benefici dal marchio CR7. Un brand mondiale che negli ultimi dodici mesi ha fatto esplodere il fatturato bianconero, in netto aumento grazie alla presenza in rosa del fenomeno portoghese. Un ...

Cristiano Ronaldo - dal campo ai social : l'asso juventino guadagna 38 mln da Instagram : Cristiano Ronaldo star di Instagram: a sottoscriverlo uno studio realizzato dalla società Buzz Bingo e pubblicato in Inghilterra dal quotidiano Mirror. Lo studio riporta gli introiti che le star ricevono dal popolare social network Instagram, grazie all'appeal dei loro post - profumatamente sponsorizzati - e alla contestuale possibilità di raggiungere milioni di followers. Ronaldo star di Instagram: superati Neymar e Messi I dati parlano chiaro ...

Don Balon : Cristiano Ronaldo avrebbe comunicato con Isco per suo trasferimento alla Juve : La Juventus è pronta a disputare la partita di Serie A contro il Bologna, prevista per sabato 19 ottobre alle ore 20:45, in attesa del match di Champions League contro la Lokomotiv Mosca, molto importante per la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea. A tenere banco però in questi giorni fra i media sportivi è anche il calciomercato, in particolar modo le possibili trattative che potrebbero svilupparsi a gennaio ...

Cristiano Ronaldo il migliore di sempre - Mendes non ha dubbi : “supererà Pelè come miglior marcatore” : L’agente portoghese si è detto convinto del fatto che CR7 supererà il record di gol di Pelè, tagliando questo traguardo con la maglia della Juventus Jorge Mendes non sembra nutrire dubbi sul fatto che Cristiano Ronaldo sia il miglior giocatore della storia del calcio, più dei miti del passato. Marco Alpozzi/LaPresse Una convinzione che l’agente portoghese ha espresso ai microfoni di Tuttosport, sottolineando come anche il ...

Cristiano Ronaldo - la leggenda continua : ha raggiunto quota 700 reti fra club e nazionale : Nella storia del calcio ci sono stati dei giocatori che hanno lasciato un segno indelebile nei ricordi di milioni di tifosi di tutto il mondo: Cristiano Ronaldo è destinato a entrare di diritto in questo novero di giocatori e, ieri ne ha dato ulteriore dimostrazione, raggiungendo il numero di 700 reti realizzate nella sua carriera da professionista, considerando tutti i club in cui ha militato e la nazionale lusitana. CR7 è anche il giocatore ...

Cristiano Ronaldo - gol numero 700 : l'ultimo record. Ecco la storia di tutte le sue reti : Cr700. Perché con un fenomeno come Cristiano Ronaldo tutto viene centuplicato. Ronaldo ha raggiunto un traguardo speciale, di quelli che segnano, con un numero perfetto e strabordante, la bulimia di un campione insaziabile e irrefrenabile, amante della perfezione e delle vette più impervie. Da quand

Cristiano Ronaldo celebra le sue reti centenarie : “Orgoglioso” [VIDEO] : Il suo gol non è bastato ad evitare la sconfitta contro l’Ucraina, ma è entrato ugualmente nella storia per essere il numero 700 della sua carriera. Parliamo, ovviamente, di Cristiano Ronaldo. Ennesimo record per il portoghese, che ha voluto autocelebrarsi su Instagram postando un messaggio.“Orgoglioso di aver fatto il gol numero 700 della mia carriera”. A questo, Ronaldo ha corredato un VIDEO con le sue reti centenarie. Oltre al ...

CR7 diventa CR700. Ed entra nella leggenda. Con il gol segnato su rigore contro l'Ucraina, il fuoriclasse portoghese tocca quota 700 reti ufficiali. Sono 95 i gol segnati con la maglia del Portogallo. E sono ...

Paratici : «Cristiano Ronaldo non lascia Juve a fine stagione» : «Cristiano Ronaldo via dalle Juve a fine stagione? Non credo proprio. È molto concentrato sugli obiettivi personali, visto che è candidato al Pallone d’Oro, e su quelli del club. E poi abbiamo un contratto: lui è felice alla Juventus e noi siamo molto contenti di lui». Da Amatrice dove ha ritirato il premio “Manlio Scopigno”, […] L'articolo Paratici: «Cristiano Ronaldo non lascia Juve a fine stagione» è stato realizzato da Calcio e ...

Cristiano Ronaldo uomo di record - CR7 segna 700 gol : “non li cerco - sono loro che cercano me” : Cristiano Ronaldo soddisfatto dopo il suo 700° gol in carriera nonostante la sconfitta del Portogallo contro l’Ucraina Nonostante la tenacia del portiere ucraino, ieri Cristiano Ronaldo, con la maglietta del suo Portogallo, è riuscito a raggiungere l’ennesimo incredibile traguado. CR7 ha segnato infatti il suo 700° gol in carriera trasformando in rete un rigore nel match di qualificazione ad Euro 2020. Nonostante il ko in casa ...