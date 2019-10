M5S | ancora fango da stampa | nessun attacco a Conte

Tra M5S e Italia Viva è battaglia su contante e Q100 - Renzi ancora tace ma è critico : La Legge di Stabilità 2020 è stata approvata dal Consiglio dei Ministri nella mattinata di mercoledì 16 ottobre ma sarebbero scattate subito le divergenze su alcune misure introdotte nella manovra. Movimento 5 Stelle e Italia Viva, infatti, si sarebbero detti pronti ad iniziare una nuova battaglia in Parlamento su alcuni temi come il tetto del contante e il meccanismo della Quota 100 voluto dalla Lega. Come riporta l'agenzia di stampa Ansa, dopo ...

Toninelli sconfitto ancora : il nuovo capogruppo M5S al Senato è Gianluca Perilli : L'ex ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli è stato sconfitto al secondo turno di votazioni per l'elezione del nuovo capogruppo pentastellato alla Camera. A batterlo è stato Gianluca Perilli, già vicecapogruppo, che con soli tre voti di scarto ha guadagnato un ruolo di primo piano interno al Movimento.Continua a leggere

M5S - De Luca : “L’unico che ha lucidità politica è Grillo. I dirigenti non hanno ancora imparato la buona educazione : arroganti e ignoranti” : “M5s? L’unico che ha lucidità politica rimane Beppe Grillo, magari facendo l’istrione. Ma è l’unico che mantiene una lucidità politica“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Barba & Capelli”, su Radio Crc, dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, commentando l’evento Italia 5 Stelle. “hanno festeggiato 10 anni di vita e questo fa piacere – continua – ...

Sondaggi - perché votare ancora M5S? Per 3 elettori su 4 le ragioni restano il cambiamento della politica e la lotta alla corruzione : Per quasi 3 elettori del M5s su 4 la scelta di votare i Cinquestelle restano la necessità di cambiamento nella politica e la battaglia contro la corruzione. Emerge da un Sondaggio di Demopolis condotto in occasione della celebrazione dei dieci anni del Movimento. Tra le altre motivazioni che continuano a essere maggioritarie tra chi vota i grillini ci sono la situazione economica insoddisfacente, l’impegno contro le disuguaglianze e il ...

Sondaggi "con sorpresa" : Renzi rosicchia consenso ma non al Pd (M5S ancora in calo) : Secondo il Sondaggio Swg per TgLa7 la Lega si conferma primo partito. Male il Movimento 5 stelle, che perde un punto...

Manovra - ancora niente intesa fra M5S e Pd. Scontro su Iva e deficit : Nel pomeriggio è previsto il Consiglio dei ministri per il varo ma il nodo resta ancora, al momento, quello delle risorse per la Manovra. Attesi i dati dall'Istat su occupati e disoccupati di agosto e sui prezzi al consumo di settembre

Manovra - Pd-M5S ancora distantiRenzi e Di Maio : "L'Iva non si tocca" : Vertice serale ieri a palazzo Chigi. Per M5s presenti il sottosegretario Fraccaro e il capo politico del Movimento Di Maio, per il Pd il capo delegazione Franceschini, per Leu Speranza e per Italia viva il ministro Bellanova. Il responsabile di via XX settembre era già a palazzo Chigi Segui su affaritaliani.it

Sondaggi politici : PD sotto il 20% - Renzi al 4 - 8% - Lega al 30 - 8% - M5S perde ancora : Il Corriere della Sera ha pubblicato un nuovo Sondaggio condotto da IPSOS per testare le attuali intenzioni di voto degli italiani dopo queste prime settimane di governo giallorosso. Proprio sull'esecutivo il dato è che il gradimento è leggermente salito, infatti ora il giudizio sul Conte bis è per il 39% positivo e per il 48% negativo, con un indice complessivo che sale dal 41% al 45% in un mese.Per quanto riguarda i principali ...

Non c’è ancora posto per il M5S tra i Verdi europei : Philippe Lamberts, capogruppo dei Verdi al Parlamento Europeo, parla chiaro: “Per ora l’ingresso dei 5 Stelle all’interno del nostro gruppo è fuori discussione”. Lo dice sicuro, ribadendo quello che aveva detto a Il Foglio lo scorso giugno, anche se un po’ (un pochino) sul finire della conversazione

Vitalizi - in Trentino-Alto Adige ancora nessun taglio. M5S : “Lega censura nomi e cifre sui soldi che i cittadini pagano a consiglieri ed ex” : “La Lega, a differenza di quanto era stato fatto nella precedente legislatura, censura informazioni ai cittadini. Mi riferisco agli ‘omissis’ con cui il presidente del consiglio regionale, Roberto Paccher, ha risposto alla nostra interrogazione che chiedeva nomi e cifre dei soldi dei cittadini del Trentino Alto Adige pagati ai rappresentanti del popolo”. Filippo Degasperi del Movimento 5 stelle non le manda a dire al presidente del ...

Umbria : manca ancora accordo M5S-Pd - Di Maio insiste su Proietti - Pd cerca alternativa : Roma, 20 set. (AdnKronos) – A una settimana dal termine ultimo per presentare le liste in Umbria, manca ancora un accordo tra Pd e M5S sul candidato governatore, il nome che incarni quel ‘patto civico’ lanciato da Luigi Di Maio e sul quale i due neo alleati di governo stanno tentando di trovare una difficile intesa. Dopo l’ok della base M5S sulla piattaforma Rousseau, i vertici del Movimento tirano dritto sul nome della ...

Umbria : manca ancora accordo M5S-Pd - Di Maio insiste su Proietti - Pd cerca alternativa : Roma, 20 set. (AdnKronos) - A una settimana dal termine ultimo per presentare le liste in Umbria, manca ancora un accordo tra Pd e M5S sul candidato governatore, il nome che incarni quel 'patto civico' lanciato da Luigi Di Maio e sul quale i due neo alleati di governo stanno tentando di trovare una

Umbria : manca ancora accordo M5S-Pd - Di Maio insiste su Proietti - Pd cerca alternativa : Roma, 20 set. (AdnKronos) – A una settimana dal termine ultimo per presentare le liste in Umbria, manca ancora un accordo tra Pd e M5S sul candidato governatore, il nome che incarni quel ‘patto civico’ lanciato da Luigi Di Maio e sul quale i due neo alleati di governo stanno tentando di trovare una difficile intesa. Dopo l’ok della base M5S sulla piattaforma Rousseau, i vertici del Movimento tirano dritto sul nome ...

Governo Conte 2 - il giorno della fiducia al Senato : Pd-M5S alla prova di Palazzo Madama. Ancora proteste leghiste contro Conte : Ottenuta la fiducia della Camera, il Governo Conte 2 si presenta alla prova del Senato. Se a Montecitorio la maggioranza era blindata (343 alla fine i sì), a Palazzo Madama la questione è leggermente più intricata. Sulla carta Giuseppe Conte può contare su 168 voti: oltre ai 106 del M5S (tolto Gianluigi Paragone), ai 50 del Pd (oggi Matteo Richetti ha annunciato che non voterà a favore) e ai 4 di LeU, dovrebbero arrivare infatti altri 3 voti ...