Rafa Nadal e Xisca Perello si sono sposati! Nozze blindate | 350 invitati e niente

Tennis - Rafa Nadal : “Ho ancora bisogno di tempo dopo l’infortunio - voglio tornare al massimo” : Mentre a Shanghai Novak Djokovic veniva eliminato dal torneo Masters 1000 cinese per mano di Stefanos Tsitsipas, Rafa Nadal si trovava a Madrid per un evento organizzato da uno dei suoi sponsor. Lo spagnolo non sapeva ancora che il ko del serbo gli avrebbe regalato nuovamente il numero 1 del ranking ATP, per cui tutti suoi pensieri, e le domande, erano puntate sulla sua attuale situazione fisica. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate a lato ...

Tennis - Rafa Nadal tornerà ad essere il numero 1 al mondo dal 4 novembre : Si fermerà a 276 il numero di settimane al vertice del Ranking ATP per Novak Djokovic. L’eliminazione subita oggi al Masters 1000 di Shanghai da parte del greco Stefanos Tsitsipas, infatti, costerà il numero 1 al campione serbo. A sfruttare questo ko, ovviamente, Rafael Nadal che, nonostante lo stop per infortunio, si era regalato una chance importante di ottenere la testa del ranking entro la fine dell’anno grazie alla vittoria nello US ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2019 : Rafael Nadal dà forfait per l’infortunio alla mano sinistra : Rafael Nadal sceglie la via del riposo, concentrandosi su qualcosa di più importante. Il n.2 del ranking ATP e n.1 della Race to London ha annunciato che non prenderà parte al Masters 1000 di Shanghai (Cina) che inizierà la prossima settimana per recuperare al meglio dall’infortunio alla mano sinistra, che già lo aveva fortemente condizionato nella recente Laver Cup, vinta comunque dall’Europa. To our fans, it's with a heavy ...

Tennis - Laver Cup 2019 : forfait di Rafael Nadal dalla terza giornata! Niente doppio con Federer - al suo posto Tsitsipas e Thiem : Non ci sarà un altro 2017: Rafael Nadal è costretto a dare forfait per la terza giornata della Laver Cup a causa di un problema a un polso. Svanisce, dunque, la seconda possibilità di vedere lo spagnolo e Roger Federer assieme in doppio, dopo la celebre occasione di due anni fa, così come non vedremo l’iberico giocare di nuovo in singolare. Nadal, assieme al collega svizzero, avrebbe dovuto affrontare la coppia americana (e ben collaudata) ...

Tennis - Laver Cup 2019 : Milos Raonic lotta ma Rafael Nadal la spunta. Europa in vantaggio 7-3 : Rafael Nadal soffre ma alla fine la spunta contro un coriaceo Milos Raonic. La sessione serale della seconda giornata della Laver Cup 2019 di Tennis a Ginevra (Svizzera) ha visto il confronto tra lo spagnolo (n.2 del mondo) e il canadese (n.24 del ranking). 6-3 7-6 (1) il punteggio in favore del campione di Manacor che con la solita grinta ha portato il punteggio del confronto tra Europa e Resto del Mondo ancor più in favore di Roger Federer e ...

Laver Cup – Rafa Nadal non lascia scampo a Raonic - il Team Europe aumenta il proprio vantaggio : Lo spagnolo si impone in due set sul canadese, portando il parziale sul 7-3 a favore del Team Europe sul Team World Il Team Europe ringrazia Rafa Nadal e si porta sul 7-3, lo spagnolo infatti regala due punti alla propria squadra superando nettamente Milos Raonic, costretto ad arrendersi con il punteggio di 6-3, 7-6. Il mancino di Manacor comincia benissimo il match prendendosi immediatamente il primo parziale, soffrendo un po’ di ...

LIVE Laver Cup 2019 in DIRETTA : Roger Federer e Rafael Nadal in scena a Ginevra : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il Maestro e l’Allievo vincono il doppio contro Shapovalov-Sock–Tsitsipas prima domina, cade e poi ritorna: Fritz perde al super tie-break-All’esordio, Fabio Fognini perde contro Jack Sock–Il primo match è subito al cardiopalma: Thiem batte Shapovalov al terzo set Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del terzo singolare maschile della seconda giornata ...

Le nozze da fiaba di Rafa Nadal e Maria «Xisca» Perelló : Rafael Nadal si sposaRafael Nadal si sposaRafael Nadal si sposaRafael Nadal si sposaRafael Nadal si sposaRafael Nadal si sposaRafael Nadal si sposaRafael Nadal si sposaRafael Nadal si sposaRafael Nadal si sposaC’è una data e una location per le nozze di Rafa Nadal, 33 anni, con Mery «Xisca» Perelló, 31. Come racconta El Pais, il tennista spagnolo che ha appena vinto il suo quarto Us Open e conquistato il suo diciannovesimo slam, porterà ...

Rafael Nadal - il suo portafortuna è un orologio Richard Mille da 799.000 euro : La coperta di Linus di Rafael Nadal è un orologio. Firmato Richard Mille. Che il tennista spagnolo indossa sempre. Lo portava (anche) domenica scorsa quando ha vinto gli US Open battendo il russo Daniil Medvedev in una finale combattutissima, terminata con il punteggio di 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4, dopo 4 ore e 50 minuti di gioco. Una vittoria in cui a vincere è anche il suo orologio, un modello nato nel 2010, quando è iniziata la ...

RafaEL NADAL/ Trionfo Us Open - ma Kyrgios lo provoca : 'Medvedev meglio di lui' : RAFAEL NADAL e l'ennesima provocazione di Nick Kyrgios: dopo il Trionfo dell'iberico agli Us Open l'australiano strizza l'occhio a Medvedev.

La paura vincente di Rafa Nadal : È stata la paura a dare a Rafa Nadal la forza di reggersi in piedi per 4 ore e 51 minuti di partita. All'età di 33 anni, nove anni dopo il suo primo successo a New York, il giocatore spagnolo numero due del mondo ha conquistato per la quarta volta gli Us Open, il diciannovesimo titolo del Grande Sla

Tennis - Classifica vittorie tornei dello Slam : Rafael Nadal a -1 dal record di Federer! Nel 2020 l’aggancio al Roland Garros? : Quando questi numeri vengono scritti fanno letteralmente impressione: Roger Federer 20 titoli dello Slam, Rafael Nadal 19, Novak Djokovic 16. 55 Majors conquistati da tre soli giocatori in un lasso di tempo di 66 tornei. In poche parole per il resto del mondo non sono rimaste che le briciole. Un titolo assolutamente riduttivo, dato che parliamo di fuoriclasse assoluti, forse i più grandi di tutti i tempi. Non è tempo di fare confronti con le ...

Rafael Nadal - US Open 2019 : “Ho vinto una delle partite più dure di tutta la mia carriera” : Rafa Nadal non finisce più di stupire. Il 33enne di Manacor vince un match epico contro il russo Daniil Medvedev e in un colpo solo centra il suo quarto trionfo agli US Open di tennis e, non secondario, raggiunge quota 19 Majors in carriera, ad una sola lunghezza da Roger Federer. Questa notte New York ha assistito ad un match intenso, vibrante, spettacolare e con colpi di scena uno dietro l’altro. Prima tutto sembrava portare verso una ...

Rafael Nadal ha vinto gli US Open : Ha battuto il russo Daniil Medvedev in una finale lunga e combattuta e ora è vicinissimo a un record di Roger Federer