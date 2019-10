Mailgate | 38 funzionari “negligenti” per le mail di Clinton Lei apre fronte dem e

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 ottobre 2019) L’ex segretaria di stato Hillaryuna guerra tutta interna ai democratici e il tentativo della Russia di tenere “gli occhi su qualcuno che attualmente è nelle primarie democratiche”. Secondo, i russi “la stanno preparando per diventare la candidata di un partito terzo” per dividere gli elettori liberali e aiutare la rielezione di Donald Trump. “E’ la favorita dei russi, hanno un sacco di bots e altri modi per sostenerla”. L’acceso scontro in campo democratico è partito in una conversazione dellacon David Plouffe, ex manager della campagna di Barack Obama nel 2008 e ora conduttore del podcast “campaign Hq”. Senza fare nomi, l’ex candidata alle presidenziali ha parlato di una delle donne in corsa alle primarie per la nomination del 2020. Il chiaro obiettivo delle allusioni della, ha ...

