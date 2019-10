Catalogna | come funziona la piattaforma di Tsunami Democràtic | collettore dei dissidenti

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 ottobre 2019) Madrid prova a spegnerlo, manon arretra. E si riaccende a un nuovo indirizzo. Del resto il dna del più giovane movimento indipendentista catalano è stato molto marcato fin dagli esordi e comunque fermare unonon è cosa facile per definizione. Tanto più che la sentenza del giudice dell’Audiencia Nacional Manuel García-Castellón di venerdì 18 ottobre che, con l’ordine di chiusura della, ha sollevato pesanti sospetti sul gruppo di disobbedienza civile, si muove sullo stretto sentiero che divide censura e antiterrorismo. I riflettori sul movimento leader delle proteste contro Madrid si erano accesi fin da lunedì 14 ottobre, quando il Tribunale Supremo spagnolo ha pronunciato la sentenza di condanna per i 12 leader catalani imputati nel processo sulla dichiarazione di indipendenza delladel 2017 e la grande macchina delle ...

