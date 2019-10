Alessia e Davide | prima coppia al mondo | cambiano sesso | ma restano sposati

Fonte : vanityfair

(Di sabato 19 ottobre 2019) «Vi presento. Sono bellissimi, sono intelligenti, sono caparbi e sono anche lasposata alad aver cambiato. Entrambi. Insieme. Anzi, contemporaneamente!». È Cathy La Torre, l’avvocata che ha seguito la loro vicenda, a raccontare una storia italiana che è unavolta mondiale nel campo dei diritti.si si sono conosciuti all’inizio della loro transizione, si sono innamorati, si sonoe «finalmente anche realizzati con un nome al femminile pere uno al maschile per». Da sempre sentivano di essere altro. Solo che la legge italiana prevede che, quando uno dei coniugi cambia, o il matrimonio si sciolga o si trasformi in unione civile. Invece questa volta i coniugi che avevano fatto entrambi il percorso per il cambio dihanno lottato per restaree questo hanno ottenuto. Il matrimonio è ...

