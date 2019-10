Ciclismo | Eddy Merckx sta bene | il Cannibale lascia l’ospedale e torna a casa

Ciclismo - Eddy Merckx resterà in ospedale per sottoporsi ad ulteriori esami : Arrivano aggiornamenti sullo stato di salute di Eddy Merckx: secondo quanto scritto da CyclingNews.com, il Cannibale rimarrà in ospedale per diversi giorni per sottoporsi a una serie di test, ma ha lasciato la terapia intensiva nel pomeriggio di ieri. Il belga, 74 anni, ha subito un grave trauma cranico dopo essere caduto in bici. Trasportato d‘urgenza in ospedale a Dendermonde, i medici si sono detti particolarmente cauti, dato che Merckx ...

Ciclismo - il dramma di Eddy Merckx : incidente in bicicletta - ricoverato per un grave trauma cranico : grave incidente per Eddy Merckx. Il 74enne belga ex campione di Ciclismo, come riportato dal sito del quotidiano belga Het Nieuwsblad, durante un giro in bici con amici, è caduto e si è procurato un grave trauma cranico. Ora il "Cannibale" è ricoverato all'ospedale di Dendermonde, non si trova in te

Ciclismo - Eddy Merckx ricoverato in ospedale per un trauma cranico : è caduto in bici : Il cinque volte vincitore del Tour de France Eddy Merckx, 74 anni, è stato ricoverato domenica all’ospedale di Dendermonde dopo una caduta in bicicletta durante un’uscita con un gruppo di amici. L’ex campione belga di Ciclismo, passato alla storia come il Cannibale, ha riportato un trauma cranico e, secondo il sito del quotidiano belga Het Nieuwsblad, è stato sottoposto a esami più approfonditi. “Sono stato in contatto ...

Eddy Merckx è caduto in bici/ Trauma cranico per il Cannibale : Ciclismo in ansia : Eddy Merckx è caduto in bici in Belgio: Trauma cranico, ricoverato in ospedale. Mondo del ciclismo in ansia per il Cannibale nemico-amico di Felice Gimondi

Ciclismo - Eddy Merckx ricoverato in ospedale dopo una brutta caduta in bicicletta : Eddy Merckx è ricoverato in ospedale in seguito a una brutta caduta in bicicletta. Il Cannibale stava pedalando insieme ad alcuni amici nella giornata di ieri quando all’improvviso è finito violentemente a terra. Il belga ha subito un durissimo colpo alla testa ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Dendermonde. L’icona del Ciclismo è stato ricoverato in terapia intensiva anche perché ha un pacemaker come ...