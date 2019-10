Accoltella un amico in centro e scappa | caccia al pianista vincitore di Italia’s got

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Lo avrebbe insultato,to e poi si sarebbe dato alla fuga facendo perdere le sue tracce. Denunciato Antonio Sorgentone,con il suo ‘pianoforte infuocato’ dell’edizione 2019 di Italia’s Got Talent tra i talent show di punta di Sky. L’episodio nella notte tra mercoledì e giovedì, all’interno dell’Ellington Club, locale in zona Pigneto, periferia della Capitale. Il 39enne cantante etra i più gettonati in ambito rock’n’roll, swing e boogie woogie, in sostanza tutto il meglio degli anni ’50, si sarebbe avvicinato a un altro musicista e, per motivi in via di accertamento, lo avrebbeto al gluteo sinistro. La vittima, Mirko D., 42 anni, musicista e gestore di un locale di Burlesque romano, sarebbe poi stata trasportata dal 118 all’ospedale San Giovanni con una prognosi di sette giorni per ...

