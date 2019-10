Zumba Burn It Up è ora prenotabile anche sull’ eShop di Nintendo Switch!

Fonte : gamerbrain

(Di giovedì 17 ottobre 2019)®, il fenomeno globale che ha portato divertimento e fitness in tutto il mondo – con oltre 15 milioni di persone partecipanti ai corsi, in 186 paesi diversi – aprirà le danze suSwitch™ il 19 novembre in digitale e il 22 novembre in formato fisico, pubblicato da 505 Games. Giàsugli store dei principali retailer,it Up! sarà un’attrazione irresistibile per gli appassionati di dance party di tutte le età e di tutti i livelli. A questi non resterà che scatenarsi sulle coreografie degli istruttori di® e sulle note di più di 30 brani, che includono hit internazionali a tutto ritmo. Tra questi brani di Cardi B, Bad Bunny & J Balvin, Ciara, Steve Aoki, Daddy Yankee, Play-N-Skillz & Elvis Crespo, Bomba Estéreo e DJ Ricky Luna ...