Nintendo non sta pubblicizzando Overwatch per Switch e sembra disposta a rimborsare i

Borderlands su Nintendo Switch? Il direttore creativo di Gearbox non lo esclude : Da tempo Gearbox ha escluso l'eventualità di un porting per Nintendo Switch di Borderlands 3, ma questo non significa che nessun altro titolo della serie non possa arrivare in futuro sulla console di casa Nintendo.Durante il The Borderlands Show andato in onda ieri, dove tra le altre cose è stato presentato l'evento di Halloween Bloody Harvest, il creative director Paul Sage, ha lasciato intendere che prima o poi la saga potrebbe arrivare su ...