Nel selfie cocaina sul cellulare | accusano gli utenti L' entourage di Aniston

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 17 ottobre 2019) In meno di 48 ore ha conquistato 11 milioni di follower. Con un solo post. La regina di Instagram, oramai, è Jennifer. Ma a poche ore dalla pubblicazione il suoha incominciato a far discutere: moltihanno ipotizzato che nella sua foto si vedesse della. View this post on InstagramA post shared by Jennifer(@jennifer) on Oct 15, 2019 at 6:03am PDTL’immagine postata dall’attrice statunitense ritrae il cast di Friends intorno a un tavolo. L’attenzione di una parte dell’audience americana è stata attirata da un dettaglio: sullo smartphone posizionato vicino a Matthew Perry sembra esserci della polvere bianca. Per molti follower è. Per altri, invece, potrebbe essere addirittura un test di gravidanza. Y’all just gonna ignore the coke on the phone? LOLOL— Nazgûl ...

