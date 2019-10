Lega | benvenuti ai consiglieri Foglio e Baccarelli

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Roma – “Diamo il benvenuto a Simonee Andrea, i duedel Municipio VIII che si sono uniti alla. Siamo certi che la loro professionalità e competenza sarà di stimolo e supporto a tutte le iniziative che lametterà in campo per portare Roma fuori dalla crisi e rilanciare il suo ruolo di Capitale. Il loro ingresso è da stimolo per tutto il gruppo, sempre più coeso e coerente nel comune obiettivo di liberare la città eterna dall’assedio del movimento 5Stelle e dalla peggior sinistra, oggi uniti in un assurdo patto di potere ai danni della Città ”. L'articoloaiproviene da RomaDailyNews.

