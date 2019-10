La storia di Codou | dallo sbarco a Lampedusa alla Roma | grazie all’Afro Napoli

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Il Mattino racconta ladi, un ragazzo di 17 anni sbarcato un paio di anni fa dall’Africa e adesso sotto contratto con la. Un sogno che si realizza.arriva con un barcone daper inseguire la sua passione del calcio. Scopre l’esistenza dell’Afroe fa un provino. Gargiulo è stregato dalle sue doti e con lui il tecnico della prima squadra, Salvatore Ambrosino. «Prendiamolo con noi», dice l’allenatore. Sì, come se fosse facile. Il ragazzo non può giocare neppure nel settore giovanile perché è vero che ha un passaporto ma non ha alcun nulla osta. Il presidente dell’Afro, Gargiulo, lo mette in squadra e intanto la Figc scriveFifa per chiedere se il difensore minorenne e senza genitori in Italia può essere tesserato da una società dilettantistica La risposta è clamorosa: il giudice olandese che deve decidere dice ...

napolista : La storia di #Codou: dallo sbarco a Lampedusa alla Roma, grazie all’#AfroNapoli Il difensore senegalese arrivato q… - PieraBelfanti : Una bella storia: #Codou un Senegalese giunto in Italia con un barcone... - CalcioPillole : Ndiaye Maissa #Codou è un nuovo giocatore della #Roma. Il senegalese classe 2002 arrivó in Europa su un barcone e,… -