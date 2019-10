Irlanda | così i cervelli italiani seducono web company e servizi segreti

Fonte : ilsole24ore

(Di giovedì 17 ottobre 2019) L’non vive di sole multinazionali. A Dublino, Galway e Cork fioriscono le start up avviate anche grazie ai finanziamenti del governo irlandese. Un gruppo di giovaniha conquistato il palcoscenico dell’hi tech che spaziano dal marketing digitale alle piattaforme investigative. Sono venuti qui perché in Italia burocrazia, fisco e raccomandazioni avrebbero bloccato le loro idee.

withaposhaccent : @_MrsOrange ?????? noi abbiamo scelto Myrna perché quando l'abbiamo adottata eravamo appena tornati dall'Irlanda e la… - lolloc_01 : 2-0 all’Irlanda e siamo ancora lì per la qualificazione per l’Euro!! Peccato solo per il rigore parato a Ricardo Ro… - enricocarpani : Ma qualcuno dirà mai che il livello di queste qualificazioni europee è incredibilmente modesto? Svizzera-Irlanda,… -