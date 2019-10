Fonte : calcioefinanza

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Il Social Football Summit 2019 è un evento dedicato al rapporto tra calcio, digital marketing e innovazione. Punto di forza dell’evento è la competition, dedicata ae talent, lanciata da Social Media Soccer con la supervisione tecnica del digital partner Almaviva S.p.A. Il Social Football Summit, giunto alla seconda edizione, si pone come punto … L'articoloA”:per

FinancialSs : “Innovation needs Lega Serie A”: call per startup e neolaureati #calcio #finanza - fisco24_info : Almaviva, metamorfosi digitale anche per il calcio : Almaviva annuncia, nasce 'Innovation needs Lega Serie A', pri… - DamianoCori : RT @GoProjectSrl: La nostra mission non è soltanto parlare di tecnologia digitale ed innovazione dei processi, ma di costruirli. ?? Per que… -