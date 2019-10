Tennis | bilancio stagionale più che positivo per Jannik Sinner | e non è ancora finita

Fonte : oasport

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Si sta per concludere un anno, il 2019, che ha rivelato tutto l’enorme potenziale di cui dispone, che nel giro di pochi mesi è passato dall’essere nei bassifondi della classifica mondiale, come è peraltro normale per un ragazzo così giovane, a essere di gran lunga il migliorta del mondo della classe 2001. Ilufficialedell’altoatesino nato il 16 agosto di 18 anni fa a San Candido e residente a Sesto, in Alta Val Pusteria, è di 50 vittorie e 21 sconfitte, così suddivise: 15 a 4 nei tornei ITF, 23 a 7 negli ATP Challenger, 4 a 7 (a oggi) nei tabelloni principali del circuito maggiore ATP e 8 a 3 nelle relative qualificazioni. Ilnei main draw potrebbe salirein corsa nell’ATP 250 di Anversa dove gli è stata data una wild card e dove al secondo turno affronterà domani senza avere nulla da perdere ma tutto guadagnare ...

AntonioTisi : Serata ricca..#ZonaCesarini, #Radio1 ore 21.05: #Nazionale, un bilancio, @antonello_vale. #Letteratura, 'Le voci de… - flamminiog : RT @SuperTennisTv: Settimo confronto in carriera tra Giorgi e Petkovic: 4-2 il bilancio dei precedenti in favore dell'italiana! #tennis ht… - federtennis : RT @SuperTennisTv: Settimo confronto in carriera tra Giorgi e Petkovic: 4-2 il bilancio dei precedenti in favore dell'italiana! #tennis ht… -