Mattarella alla Casa Bianca | tensione con Trump sui dazi

Trump riceve Mattarella alla Casa Bianca. Il presidente Usa : «Dazi? Valuteremo rimostranze Italia» : «I rapporti con l'Italia sono ottimi, non sono mai stati così buoni». Lo ha detto Donald Trump allo Studio Ovale accogliendo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella,...

Mattarella accolto da Trump alla Casa Bianca : “Collaboriamo sui dazi - no a ritorsioni” : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato accolto alla Casa Bianca dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. E a lui ha rivolto un messaggio distensivo sul tema dei dazi: "Bisogna trovare un metodo di confronto collaborativo che eviti una spirale di ritorsioni. E bisogna cercarlo subito”.Continua a leggere

Trump riceve Mattarella alla Casa Bianca. Il capo dello Stato : «Cerchiamo accordo sui dazi subito» : «I rapporti con l'Italia sono ottimi, non sono mai stati così buoni». Lo ha detto Donald Trump allo Studio Ovale accogliendo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella,...

Trump riceve Mattarella alla Casa Bianca : «I rapporti con l'Italia sono ottimi» Sullo stop ai dazi arriva il no : Il presidente americano ha ricevuto il presidente della Repubblica nello Studio Ovale. Sul tavolo i dazi e la situazione in Siria

Dazi - Mattarella incontra Trump alla Casa Bianca : “Confrontiamoci - no a ritorsioni”. Il tycoon : “Ue approfittò dei miei predecessori” : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ricevuto alla Casa Bianca Sergio Mattarella. Al centro dell’incontro c’è la nuova guerra dei Dazi tra Stati Uniti ed Europa che rischia di penalizzare soprattutto il settore dell’agroalimentare italiano. “Mi auguro che sia possibile trovare un metodo di confronto collaborativo che eviti una spirale di ritorsioni. E bisogna cercarlo subito”, ha tenuto a precisare il ...

Trump riceve Mattarella alla Casa Bianca : con l'Italia rapporti mai stati così buoni : «I rapporti con l'Italia sono ottimi, non sono mai stati così buoni»: lo ha detto Donald Trump allo Studio Ovale accogliendo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Trump riceve Mattarella alla Casa Bianca : «I rapporti con l'Italia sono ottimi» : Il presidente americano ha ricevuto il presidente della Repubblica nello Studio Ovale. Sul tavolo i dazi e la situazione in Siria

Mattarella alla Casa Bianca - Trump : “Italia alleato chiave per stabilizzare il Mediterraneo” : Il prossimo 16 ottobre il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà ricevuto dal presidente americano Donald Trump: "I due leader celebreranno i legami storici forti e duraturi tra Stati Uniti e Italia, che sono alla base delle nostre relazioni bilaterali. L'Italia è un importante alleato dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico e la chiave per portare stabilità nella regione del Mediterraneo", dicono dalla Casa ...

Fabiana Luzzi - il padre scrive a Bonafede e Mattarella : “A tre anni dalla condanna - chi la bruciò viva ha già ottenuto tre licenze premio” : “Ci sentiamo distrutti e abbandonati da uno Stato che non ci tutela”. Mario Luzzi, il padre di Fabiana Luzzi, la sedicenne che nel 2013, a Corigliano, in provincia di Cosenza, venne accoltellata 20 volte dal fidanzato 17enne e bruciata mentre era ancora in vita, affida a una lettera inviata al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, e al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il suo dolore e quello della sua famiglia dopo aver ...

Napoli - Mattarella in visita alla Cappella Palatina prima del ritorno a Roma : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha lasciato Napoli poco dopo le 14 ripartendo verso Roma con un treno dalla stazione centrale. Il Capo dello Stato ha partecipato, stamani, al...

Napoli - l'orgoglio di de Magistris : «Steinmeier e Mattarella incantati dalla città» : «La presenza a Napoli del nostro Capo di Stato, Sergio Mattarella, e del Presidente della Repubblica Federale di Germania Steinmeier, sono per la nostra città motivo di grande orgoglio....

Fine vita - Casellati chiede alla Consulta un rinvio del verdetto. Cappato : “Intervenga Mattarella” : In attesa del verdetto della Corte Costituzionale sul reato di aiuto al suicidio, la presidente del Senato Elisabetta Casellati si era offerta di telefonare in via informale ai giudici per chiedere un ulteriore rinvio, che desse al Parlamento il tempo per legiferare. 'Il Manifesto' ha confermato che quella telefonata è avvenuta. Cappato a Fanpage.it: "Spero che Mattarella chiarisca che queste pressioni sono inaccettabili in una democrazia ...

Pontida - dalla festa della Lega insulti dal deputato Comencini a Mattarella : “Mi fa schifo” : Alla vigilia della tradizionale kermesse leghista di Pontida il deputato Vito Comencini, parlando dal palco dell'Assemblea dei giovani della Lega, ha attaccato il Capo dello Stato Sergio Mattarella: “Questo Presidente della Repubblica mi fa schifo, mi fa schifo chi non tiene conto del voto del 34% degli italiani”.Continua a leggere

Gli editori alla presenza di Mattarella : “Nessun futuro senza istruzione e scuola” : Ai festeggiamenti per i 150 anni dell'AIE, alla presenza del Presidente della Repubblica, il presidente Ricardo Franco Levi ha sottolineato la necessità di incentivi per famiglie e giovani nell'acquisto di libri, ma soprattutto di politiche orientate al miglioramento dell'istruzione nel nostro Paese: "E poi, e soprattutto, voglio ripeterlo, scuola, scuola, e ancora scuola."Continua a leggere