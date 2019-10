Ancora problemi scale mobili | stop stazione Furio Camillo della metro A di Roma

Brad Pitt e Angelina Jolie - divorzio complicato : Ancora problemi - le news : Brad Pizz e Angelina Jolie divorzio complicato: ancora problemi per l’ex coppia Il divorzio di Angelina Jolie e Brad Pitt si sta rivelando più complicato del previsto. Non è notizia di oggi che i due stiano avendo problemi, ma lo è il fatto che questi problemi stanno continuando e anzi potrebbero essere addirittura aumentati. Brad […] L'articolo Brad Pitt e Angelina Jolie, divorzio complicato: ancora problemi, le news proviene da ...

Grande Fratello Vip rimandato Ancora : problemi per Alfonso Signorini : Grande Fratello Vip slitta ancora: Alfonso Signorini parte a febbraio 2020? Doveva andare in onda entro la fine di ottobre, ma i vertici Mediaset hanno deciso di spostare la nuova edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini all’inizio del 2020. A colpire la motivazione presentata dal Biscione per giustificare lo spostamento, anche alla luce dei risultati d’ascolto superiori alle stime previste. In sintesi, il reality show ...

Ancora problemi di batteria con iOS 13.1.2 su iPhone? Almeno 6 bug risolti : I problemi di batteria su iPhone saranno tutti risolti con iOS 13.1.2? La danza degli aggiornamenti Apple non poteva che concludersi, proprio ieri 30 settembre, con un nuovo rilascio minore ma decisivo, conseguente pure al repentino 13.1.1 di soli pochi giorni fa. Gli sviluppatori stanno lavorando costantemente per garantire una migliore esperienza d'uso ai possessori dei melafonini, purtroppo non sempre riuscendoci. Cerchiamo di capire dunque ...

Io e Te di Notte - Sandra Milo svela : “Ho Ancora dei problemi” : Sandra Milo, Io e Te di Notte: “Vorrei avere una situazione economica qualunque” Sandra Milo ha rilasciato un’intervista al settimanale Vero. E in questa occasione il giornalista ha chiesto alla conduttrice di Io e Te di Notte se stia vivendo un bel periodo della sua vita tra l’amore e il lavoro. Ma a quel punto la donna ha dato una risposta inattesa. Cosa ha detto? Ha ricordato di avere ancora problemi con ...

Ancora uno stop - Ancora problemi per Iliad sulle antenne ed il 5G : “no” definitivo a Montesilvano : Sempre più tortuoso e ricco di imprevisti il percorso che dovrebbe portare Iliad prima o poi alla piena indipendenza dal punto di vista infrastrutturale con le antenne. Soprattutto per quanto riguarda un tema delicato come quello del 5G. Oggi 22 settembre, più in particolare, tocca tornare su una questione che abbiamo già menzionato all'interno delle nostre pagine, a proposito delle difficoltà che la compagnia telefonica francese ha toccato con ...

Giulia De Lellis Ancora contro l'ex Andrea : 'Deve farsi problemi chi ha rovinato tutto' : Giulia De Lellis continua ad essere un vero e proprio "fiume in piena" e nel corso dell'intervista rilasciata questo sabato pomeriggio alla trasmissione Verissimo in onda su Canale 5 si è tolta un bel po' di sassolini dalle scarpe nei confronti del suo ex fidanzato Andrea Damante. Come ormai noto, infatti, l'ex partecipante di Uomini e Donne ha deciso di pubblicare un libro dal titolo emblematico 'Le corna stanno bene su tutto', nel quale ha ...

VIDEO Jorge Lorenzo GP San Marino 2019 : “Oltre ai problemi fisici mi manca Ancora il ritmo - però sto migliorando” : La stagione da incubo di Jorge Lorenzo non sembra voler cambiare faccia neanche a Misano. L’iberico cinque volte campione del mondo, reduce da un lungo periodo di inattività per infortunio, è tornato a gareggiare in MotoGP a Silverstone cercando di ritrovare confidenza con la sua Honda. L’ex pilota di Yamaha e Ducati sta facendo molta fatica anche a Misano come dimostra il 18° posto in qualifica a tre decimi di ritardo dal pass per ...

Ancora problemi al sito Poste e app - Postepay - Bancoposta ma non solo oggi 11 settembre? Non funzionano operazioni : Ci risiamo: comincia una nuova giornata di problemi al sito Poste e all'app, Postepay ai conti Bancoposta e più in generale a tutti i servizi collegati alla nota azienda di servizi finanziari. Nella giornata di ieri è stata registrata la comparsa dei primi malfunzionamenti alle piattaforme web corrispondenti a metà mattinata. Ora le stesse anomalie, se non pure più gravi, hanno fatto nuovamente capolino. Ci sono delle motivazioni collegate ad ...

Un’altra settimana di stop per Iliad : Ancora problemi con le antenne vicino Pescara : Continua il percorso tortuoso per Iliad, nel tentativo di acquisire una crescente indipendenza sul delicato tema della rete proprietaria. Come sempre, al centro del dibattito abbiamo l'installazione di nuove antenne, al punto che oggi 10 settembre tocca riprendere per forza di cose un argomento che in realtà avevamo sfiorato già nei giorni scorsi sulle nostre pagine. Tutto ruota attorno alle difficoltà che la compagnia telefonica francese sta ...

Ancora problemi fra Meghan Markle e Kate? I duchi di Sussex disertano la visita in Scozia : Non c’è pace fra i rampolli della casa reale inglese. Al centro dei nuovi dissidi ci sono Ancora una volta Meghan Markle e Kate Middleton. Dopo un periodo di calma e serenità, le due duchesse ora tornano a farsi guerra. Secondo le ultime indiscrezioni che sono trapelate grazie ai media inglesi, la Markle avrebbe deciso di disertare la sua visita al castello di Balmoral in Scozia.\\ I duchi di Sussex e quelli di Cambridge avrebbero dovuto ...

WhatsApp down : Ancora problemi per l’app di messaggistica - non funziona : WhatsApp down nelle scorse ore: la popolare app di messaggistica, secondo il servizio downdetector, ha avuto problemi, e non ha funzionato, con un picco, in particolare, intorno all’una di notte. E’ stato impossibile mandare messaggi e connettersi alla rete, cambiare o agire sugli status. Il down totale ha fatto volare su Twitter l’hashtag #WhatsAppdown. WhatsApp è un’applicazione messaggistica istantanea per smartphone: ...

Juventus - Ancora problemi di salute per Sarri : l’allenatore potrebbe saltare la prima di campionato [DETTAGLI] : L’allenatore della Juventus Maurizio Sarri, dopo il riposo osservato nel fine settimana, è venuto al JTC dove ha coordinato il lavoro del suo staff. Purtroppo il tecnico non ha potuto dirigere sul campo l’allenamento a causa del persistere della sindrome influenzale, che lo ha colpito durante la scorsa settimana. Nel tardo pomeriggio – riferisce il club bianconero – Sarri è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti che ...

Ancora il bastone tra le ruote a Iliad tra copertura e nuove antenne : ulteriori problemi ad agosto : Arrivano cattive notizie anche ad agosto per Iliad ed il suo processo di crescita, soprattutto per quanto riguarda la questione relativa alla copertura e all'installazione di nuove antenne. Se i problemi trapelati una decina di giorni fa riguardavano anche Wind Tre, con un momentaneo malfunzionamento che ha creato non pochi disagi alle rispettive cliente come vi abbiamo riportato prontamente tramite articolo specifico, la questione di oggi 18 ...

Temptation Island - Chiofalo torna a lavorare dopo il tumore : "Ma ho Ancora problemi..." - : Serena Granato Francesco Chiofalo ha problemi alla memoria e al fegato, dopo la rimozione del suo tumore cerebrale L'ex tentatore ed ex fidanzato di Selvaggia Roma a Temptation Island, Francesco Chiofalo, ha fatto sapere che è tornato a lavorare, dopo essersi sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. A seguito della rimozione di un tumore cerebrale, recentemente diagnosticato all'ex volto di Canale 5, Chiofalo accusa ancora ...