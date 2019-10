Alba Carrillo snobba Courtois | C' era sua moglie che lo pressava

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Marco Gentile L'attuale concorrente del grande fratello vip spagnoloha parlato del suo flirt con, non andato a buon fine: "L'ho già dimenticato" Thibaut Courtouis sta deludendo e non poco le aspettative al Real Madrid e le critiche stanno piovendo copiose sulla testa del belga ex Chelsea ed Atletico Madrid. Il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo ha parlato di un Thibaut poco concentrato per via delle tante scappatelle extraconiugali. L'exMarta Dominguez, infatti, lo avrebbe "rivoluto" a Madrid dopo che in Inghilterra aveva avuto due presunte relazioni con Jennifer Sanchez, star della tv inglese, e con Delayne Royle, sua dog sitter nel Regno Unito. In Spagna pare però chesi sia consolato con la modella e presentatrice televisivache oggi si trova nella casa del grande fratello vip spagnolo. L'exdel tennista ...

