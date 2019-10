Tennis | ATP 250 Stoccolma 2019 | Gianluca Mager | da ripescato | al primo successo sul

Fonte : oasport

(Di martedì 15 ottobre 2019)al secondo turno del torneo ATP 250 di. Non è un errore, ma la realtà dei fatti di una situazione evoluta nel giro di pochissime ore: il sanremese, che aveva perso nel turno decisivo delle qualificazioni, prima sfrutta il forfait dell’americano Tommy Paul, che il tabellone cadetto l’aveva superato, poi rimonta e batte l’esperto spagnolo Pablo Andujar in un’ora e 40 minuti con il punteggio di 5-7 6-1 6-1. Al secondo turno, per lui, ci sarà un altro Pablo, Carreño Busta. Perè ilnel tabellone principale di un torneo ATP; aveva, in precedenza, giocato una sola volta al livello superiore, a Roma nel 2017. In quel caso, un infortunio lo fermò e lo costrinse al ritiro mentre stava mettendo in grande difficoltà lo sloveno Aljaz Bedene. Ilset, in verità, fa già intravedere qualche notizia positiva per il numero 124 ...

SkySport : ?? #Berrettini, è storia ?? L'azzurro in semifinale a Shanghai ? Battuto Dominic #Thiem in 2 set ?… - SkySport : ? #UltimOra #ShanghaiMasters ???? Matteo #Berrettini in semifinale ?? L'azzurro ha battuto Dominic #Thiem 7-6, 6-4 ?… - SkySport : ?? Altra straordinaria impresa di Matteo #Berrettini #SkyTennis #SkySport #ShanghaiMasters -