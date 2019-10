Scoperto bunker con armi | cocaina e soldi sporchi

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 15 ottobre 2019) "Fiumi d'oro" a Reggio Calabria, dove la guardia di finanza haun, dove si nascondevano droga,. Si tratta del quinto sequestro, in pochi giorni, di sostante stupefacenti avvenuti in città e nella provincia di Reggio Calabria. Questa volta, gli agenti hanno individuato e sequestrato, anche grazie all'aiuto dei cani antidroga, oltre 600 grammi di. Nelsono stati trovati anche 13mila euro in contanti, probabilmente derivati dallo spaccio, e una pistola con la matricola abrasa. Un 45enne reggino è stato tratto in arresto, perché sorpreso in flagranza di reato.L'uomo era tenuto d'occhio dalle fiamme gialle, che l'avevano notato durante un appostamento. Così, dopo aver perquisito la sua abitazione e un terreno di proprietà del 45enne hanno notato qualcosa di strano. In un casolare, costruito sul terreno, era presente una cassetta elettrica ...

