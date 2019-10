Nuovi guai in Vaticano

Fonte : internazionale

(Di martedì 15 ottobre 2019) Un nuovo scandalo finanziario offusca i tentativi di trasparenza avviati da papa Francesco. Che assume un procuratore antimafia ma deve fare pulizia tra gli addetti alle transizioni finanziarie e alla sicurezza. Leggi

