Non si placa la protesta in Catalogna | scontri | cariche e feriti a Barcellona

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 15 ottobre 2019) Migliaia di manifestanti sono nuovamente in piazza a, dove dalle 19 è iniziato un raduno di fronte al palazzo della delegazione del governo di Madrid. L’area è completamente circondata dai Mossos d’Esquadra, la polizia locale. Circa 4.000 persone si stanno concentrando anche davanti alla sede della delegazione del governo a Girona.La polizia ha caricato i dimostranti ae Girona dopo che questi hanno tentato di entrare nelle locali rappresentanze del governo di Madrid. Adue persone sono state arrestate, scrive El Pais. Immagini in diretta tv dalla capitale catalana mostrano manifestanti che urlano a poca distanza dalla polizia, schierata in assetto antisommossa.Non sila rabbia catalana per le condanne shock, dai 9 a 13 anni di carcere, nei confronti di 12 leader separatisti:, arresti e quasi 50 voli sospesi a ...

