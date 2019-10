Guerra in Siria | Erdogan | ' Il mondo ci sostenga o si prenda i rifugiati'

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 15 ottobre 2019) Il 12esimo presidente della Turchia, Recepha scritto in un editoriale pubblicato sul Wall Street Journal che i paesi occidentali dovrebbero sostenere le azioni compiute dai turchi, altrimenti dovrebbero iniziare ad accettarli loro i curdi nei loro paesi. Poi, il presidente turco ha anche aggiunto che ciò che la Turchia sta facendo è un qualcosa che non sono riusciti a fare gli altri paesi e quindi, invece di criticare il modo in cui il suo paese sta agendo, dovrebbero sostenerlo. Maha anche accusato gli occidentali e in particolare modo la Francia per non aver saputo gestire il grande flusso di ribelli che è arrivato in questi anni in Europa. Per di più ha aggiunto che non permetteranno a nessun terrorista di lasciare il nord-estno. Inoltre,ha anche voluto ricordare che la Turchia in questi anni ha ospitato più di 3 milioni e mezzo dicurdi e ...

demagistris : Attacco Turchia ai curdi in Siria è atto criminale che distrugge un popolo autonomo e coraggioso e favorisce l’Isis… - Agenzia_Italia : Svolta nella guerra in #Siria: i #curdi chiedono l'aiuto di #Assad - sole24ore : Guerra in Siria, Volkswagen congela il maxi-investimento in Turchia -