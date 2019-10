Gilead premia 53 progetti innovativi per cura e assistenza Hiv e Hcv

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 15 ottobre 2019) Milano, 15 ott. (AdnKronos Salute) – Dai percorsi di diagnosi efacilitati per l’epatite C nei migranti e indigenti, fino al contrasto alla diffusione dell’Hiv tra le donne emarginate dal sistema sanitario nazionale: in totale sono 53 ivincitori della nona edizione del Fellowship Program e del Community Award Program di, i due bandi con cui l’aziendapiù, in ambito scientifico e sociale-assistenziale, destinati a migliorare qualità di vita,terapeutica ed efficacia delle cure nei pazienti affetti da Hiv, patologie del fegato e malattie oncoematologiche. Alle 18 associazioni e ai 35 tra ricercatrici e ricercatoriti sono stati destinati più di un milione e mezzo di euro.In 9 anni i due bandi hanno consentito la realizzazione di oltre 400, grazie a un finanziamento di oltre 10 ...

