Richard Gere a La vita in diretta | problemi dallo studio | “Non sento”

Richard Gere e Sylvester Stallone - quella rissa sfiorata per Diana : Rompi le regoleSii sempre te stessaSii disinteressataDress to impressAbbi coraggioLa famiglia prima di tuttoPuoi cambiare il mondoAccetta il tuo corpoMostra l'affettoL'amore è il più grande donoDa una parte Richard Gere, aka «Ufficiale e gentiluomo», dall’altra Sylvester Stallone, per tutti «Rambo» o «Rocky»: faccia a faccia, contendendosi una donna. No, non è la scena di un nuovo e strampalato film d’azione, bensì un episodio realmente accaduto ...

Firenze dà le chiavi della città a Richard Gere : L'onorificenza verrà consegnata il prossimo lunedì a Palazzo Vecchio. Le opposizioni: "È una scelta indegna. Quali meriti ha l'attore rispetto alla nostra città?". Richard Gere riceverà le chiavi della città di Firenze. Il sindaco dem del capoluogo toscano, infatti, ha deciso di premiare l'attore americano "per per l'impegno profuso nella difesa dei diritti umani". Ad agosto, infatti, Gere si era recato a bordo della nave della Ong spagnola ...

A Richard Gere le Chiavi di Firenze per il suo impegno accanto ai migranti : L'attore statunitense Richard Gere riceverà il prossimo 14 ottobre le Chiavi della città di Firenze per il suo attivo impegno nella difesa dei diritti umani, "come ha dimostrato lo scorso agosto quando si è recato a Lampedusa". In quell'occasione l'attore portò il suo sostegno ai migranti a bordo della Open Arms.Continua a legGere

Lady Diana - Elton John rivela : «Stallone e Richard Gere litigarono furiosamente per lei» : Lady Diana contesa da Richard Gere e Sylvester Stallone con tanto di lite in pubblico. A raccontare il curioso aneddoto è Elton John nella sua autobiografia ‘Me’, in uscita il prossimo 15 ottobre. Pare che i due attori parteciparono a una cena organizzata dal cantante, che non mancò di invitare la sua cara amica Diana. Tra Lady D e Richard Gere sarebbe nata subito una particolare intesa tanto da restare per molto in tempo a chiacchierare in ...

Lady Diana “preda sessuale” : le nuove rivelazioni di Elton John. “Rissa in corridoio tra Richard Gere e Sylvester Stallon per farsi la principessa” : Stanno facendo scalpore le nuove, scottanti rivelazioni sulla vita privata della principessa Diana fatte da Elton John nella sua autobiografia in uscita a breve. Il cantante, da sempre grande amico di Lady D, a cui dedicò “Candle in the wind“, uno dei suoi brani più celebri, ha raccontato infatti che Diana è stata “preda sessuale” di personaggi famosissimi, del calibro di Richard Gere e Sylvester Stallone. Secondo quanto ...

Elthon John : "Richard Gere e Sylvester Stallone fecero a botte per Lady Diana" : Un duello romantico. Oggetto della contesa: Lady D. Secondo l’autobiografia di Elton John, “Me”, di cui il Daily Mail ha dato un’anticipazione pubblicando un estratto, Richard Gere e Sylvester Stallone avrebbero avuto una disputa per la principessa amica del cantante.Tutto sarebbe successo ad un party a Londra, ospitato dalla Walt Disney Studios: John allora lavorava per la colonna sonora de “Il re leone”. ...

Apple Tv+ - la serie «Bastards» con Richard Gere cancellata prima del debutto : In materia di cancellazioni di serie, Apple Tv+ ha appena stabilito un record: ha annullato la serie Bastards prima ancora di trasmetterne una sola puntata e, addirittura, prima ancora del lancio della piattaforma stessa. Da tempo, purtroppo, ci siamo dovuti abituare a cambiamenti repentini di programmazione e, soprattutto da quando la battaglia tra i colossi streaming si è fatta accesa, la cancellazione improvvisa di serie, magari dopo una ...

Apple annulla Bastards di Richard Gere - ecco altre 5 serie tv cancellate prima del debutto : Strano da dirsi ma ancora prima del suo debutto ufficiale, la piattaforma di streaming AppleTv+ ha già cancellato la sua prima serie tv e prima che ne fosse trasmesso anche un episodio. L’eliminazione eclatante riguarda fra l’altro uno dei grandi nomi coinvolti nel progetto televisivo di Cupertino: l’attore Richard Gere, infatti, doveva essere coinvolto in Bastards, otto episodi su due amici che hanno combattuto fianco a fianco ...

Apple cancella la serie con Richard Gere ancor prima di realizzarla. Ecco perchè : Tra i volti di Apple Tv+ non ci sarà Richard Gere. Lo scorso dicembre, come vi avevamo prontamente riportato, Apple aveva annunciato l'avvio dello sviluppo di Bastards una serie adattamento del format israeliano Nevelot, che in israeliano vuole proprio dire "bastardi". La serie originale è creata da Dror Sabo, Daphna Levin e Lee Yardeni, prodotto addirittura nel 2010 per la tv cable HOT ed è tratta dal romanzo omonimo di Yorma Kaniu. In ...

Richard Gere ha settant’anni : Storia e carriera di un buon attore – e di un "sex symbol", come si dice – che si è fatto notare anche per quello che fa fuori dai film

Richard Gere fa 70 anni : i dieci motivi per cui continuiamo ad amarlo : 1. Perché, in American Gigolò è entrato nell’immaginario erotico…2. Per il suo impegno politico a favore dell'indipendenza del Tibet3. Perché grazie a lui subiamo, ancora, il fascino dell'uomo in divisa.4. Per la sua battaglia contro l’Aids5. Perché, è un musicista di talento e ce lo ha dimostrato in Pretty Woman. 6. Perché, si batte per i diritti delle popolazioni tribali7. Perché, è un ballerino provetto...8. Perché, ha saputo dire «No» alla ...

Richard Gere - 70 anni in bellezza : Compie 70 anni il sempiterno sex symbol del cinema Richard Gere, nato a Philadelphia in Pennsylvania il 31 agosto 1949. All’età di 50 anni la rivista People gli ha attribuito il titolo di uomo più sexy del pianeta, era il 1999 l’anno di Se scappi, ti sposo diretto da Garry Marshall. Nel film recita accanto a Julia Robert, con cui aveva già conquistato il cuore del pubblico nove anni prima grazie al famoso Pretty ...

AUTUMN IN NEW YORK - RAI MOVIE/ Curiosità sul film con Richard Gere - 29 agosto 2019 - : AUTUMN in New YORK in onda su Rai MOVIE oggi, giovedì 29 agosto, alle ore 21.10. Nel cast Winona Ryder e Richard Gere. La trama e le Curiosità sul film.

Richard Gere vuole incontrare Salvini : 'Non è come si presenta in pubblico' : Dopo le foto che hanno fatto il giro del mondo, con il popolare attore Richard Gere a bordo della nave Open Arms, e le sue parole volte a sollecitare lo sbarco in un porto sicuro, l'attore statunitense è tornato a parlare di Matteo Salvini in un'intervista concessa al Corriere della Sera. Gere ha detto che vorrebbe incontrare il Ministro dell'Interno, che a suo avviso non è così come appare in pubblico. L'intervista a Richard Gere Dopo le ...