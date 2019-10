Google | omaggio a Joseph Plateau | il fisico che inventò il fenachistoscopio

Giornata mondiale degli insegnanti - l’omaggio di Google ai 47 milioni di docenti - di cui 800mila quelli italiani : Google dedica un doodle alla Giornata mondiale degli insegnanti: un polpo che in fondo al mare insegna matematica. Un omaggio ai 47 milioni di insegnanti, per 527 milioni di alunni, di tutto il mondo celebrati oggi nella Giornata istituita dall’Unesco per ricordare l’anniversario della raccomandazione del 1966 sullo status di insegnante, che definì “diritti e doveri di chi insegna e la necessità di una formazione permanente ...