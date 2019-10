Atalanta | Duvan Zapata spaventa i nerazzurri | “non riesco a correre” Rischia un mese di

Infortunio Duvan Zapata - il colombiano fa preoccupare l’Atalanta : “Mai capitata una cosa del genere” : Infortunio Duvan Zapata – Sono attesi ad ore gli esami di Duvan Zapata, dopo il problema muscolare che lo ha visto lasciare il campo a metà primo tempo di Colombia-Cile. Ore di apprensione per l’Atalanta e per i tifosi bergamaschi, che rischiano di perdere il colombiano per almeno un mese. Le prime stime parlano di 4-5 partite di stop per Duvan Zapata, che fa ulteriormente preoccupare con le sue parole: “Non mi era mai ...

Infortunio Duvan Zapata - si teme un lungo stop per l’attaccante dell’Atalanta : gli aggiornamenti : Infortunio Duvan Zapata – Atalanta in ansia per le condizioni di Duvan Zapata. Il bomber della Dea si è fermato in nazionale. Costretto ad uscire al 23′ dell’amichevole tra Colombia e Cile per un problema muscolare. E le prime sensazioni non sono confortanti. Così il ct Queiroz: “Duvan ha sentito dolore e abbiamo deciso di toglierlo subito. Zapata ha avuto uno stiramento all’adduttore ma non sappiamo ancora la ...

Infortunio Duvan Zapata - problema muscolare in nazionale per l’attaccante dell’Atalanta : Colombia e Cile hanno pareggiato 0-0 in una gara amichevole disputata ad Alicante, in Spagna. Tanti i giocatori che militano nel nostro campionato scesi in campo questa sera. Da segnalare l’Infortunio muscolare occorso all’attaccante dell’Atalanta Duvan Zapata, uscito a metà del primo tempo. E’ ancora presto per capirne l’entità. Nella Colombia presenti anche Luis Muriel dell’Atalanta, lo juventino Juan Cuadrado e ...

Atalanta-Lecce 3-1 - le pagelle di CalcioWeb : Duvan Zapata ancora in gol [FOTO] : Atalanta-Lecce, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso un match molto importante valido per il campionato di Serie A, si è giocata la 7^ giornata del massimo torneo italiano, in campionato l’Atalanta gioca un calcio fantastico, altra grande partita per gli uomini di Gasperini, niente da fare per il Lecce che non è entrato mai in partita. Altra grande partita per l’attaccante Duvan Zapata, il colombiano ancora in gol per ...

Atalanta-Shakhtar Donetsk - le parole di Gasperini e Duvan Zapata : novità su Gomez e Muriel : “Abbiamo solo il Papu da valutare domani. E’ uscito un po’ malconcio dalla partita di Sassuolo”. In conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League con lo Shakhtar il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini si è espresso così in merito alle condizioni dell’attaccante argentino, in dubbio per la partita di domani. “Muriel ha recuperato dall’influenza – ha aggiunto ...

Roma-Atalanta - le pagelle di CalcioWeb : Duvan Zampata - Toloi prodigioso [FOTO] : Roma-Atalanta, LE pagelle DI CalcioWeb – Vittoria per l’Atalanta nell’anticipo del mercoledì di Serie A. Duvan Zapata e de Roon regalano tre punti a Gasperini. Male Veretout, Gollini e Toloi sugli scudi. Le pagelle di CalcioWeb. In alto la FOTOGALLERY. Roma-Atalanta, LE pagelle DI CalcioWeb Roma (4-2-3-1): Pau Lopez 6: fatto inspiegabile al 12′, l’estremo difensore spagnolo è vittima di crampi, già è ...

Roma-Atalanta 0-1 live - Duvan Zapata porta in vantaggio la Dea! : Roma-Atalanta live – Va in scena all’Olimpico Roma-Atalanta, anticipo delle 19 del turno infrasettimanale di Serie A. I giallorossi sono reduci dalla vittoria in pieno recupero contro il Bologna. I bergamaschi, invece, hanno acciuffato il pari, sempre nel recupero, contro la Fiorentina, dopo essere andati sotto di due reti. Si preannuncia una gara spettacolare, come è nella natura nelle due squadre. 71′ – Duvan ...

Roma-Atalanta live - le formazioni ufficiali : dentro Spinazzola - Smalling e Zaniolo - fuori Duvan Zapata : Roma-Atalanta live – Va in scena all’Olimpico Roma-Atalanta, anticipo delle 19 del turno infrasettimanale di Serie A. I giallorossi sono reduci dalla vittoria in pieno recupero contro il Bologna. I bergamaschi, invece, hanno acciuffato il pari, sempre nel recupero, contro la Fiorentina, dopo essere andati sotto di due reti. Si preannuncia una gara spettacolare, come è nella natura nelle due squadre. Roma-Atalanta, LE formazioni ...

Genoa-Atalanta 1-2 - le pagelle di CalcioWeb : Duvan Zapata eroe per la Dea [FOTO] : Genoa-Atalanta, LE pagelle DI CalcioWeb – L’Atalanta espugna il Ferraris alla fine di una partita bella ed intensa. Muriel porta avanti la squadra di Gasperini su rigore, pari di Criscito dagli 11 metri, gol vittoria di Duvan Zapata nel recupero. In alto la FOTOGALLERY. Genoa-Atalanta, LE pagelle DI CalcioWeb GENOA (3-5-2): Radu 7; Romero 6, Zapata 5.5, Criscito 7; Ghiglione 6.5 (82′ Ankersen sv), Schone 6, Radovanovic ...

Genoa-Atalanta 1-2 - Duvan Zapata decide al fotofinish il “mezzogiorno di fuoco” [FOTO] : Genoa-Atalanta – Gran caldo (a tal punto che Gollini si fa tagliare le maniche della divisa) e colpi di scena nel secondo tempo. Alla fine è 1-2 tra Genoa e Atalanta. Un primo tempo equilibrato con un paio di occasioni per parte, ma Pasalic e Radovanovic non pungono. Ripresa spettacolare con continui capovolgimenti di fronte. A portare avanti la Dea è Muriel su calcio di rigore, concesso dopo il controllo al Var per un fallo di ...