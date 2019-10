Tennistavolo | German Open 2019 | a Brema poker cinese | doppio femminile alla Corea del Sud

Tennistavolo - Europei a squadre Nantes 2019 : conferme continentali per Germania e Romania : Si sono disputate oggi le finalissime di entrambi i tabelloni degli Europei a squadre di Tennistavolo, terminati a Nantes, in Francia: nel torneo maschile la Germania si conferma con un netto 3-0 ai danni del Portogallo, mentre nel torneo femminile la Romania soffre ma batte sempre per 3-0 il Portogallo e bissa il titolo di due anni fa. Deve accontentarsi di due argenti invece la compagine lusitana, sorpresa di questa rassegna ...

Tennistavolo - Europei a squadre Nantes 2019 : a sorpresa nei quarti femminili fuori la Germania : Si sono disputati oggi i quarti di finale di entrambi i tabelloni degli Europei a squadre di Tennistavolo, in corso a Nantes, in Francia: nel torneo maschile la Francia rischia ma vince per 3-2 con la Polonia, mentre nel torneo femminile si consuma la sorpresa di giornata, con il Portogallo che elimina per 3-2 la Germania, la quale a sua volta aveva estromesso l’Italia nella fase a gironi. Tutti i risultati odierni Torneo maschile ...