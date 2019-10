Salvini | “Conte? Lo invidio per il ciuffo tinto e per la sua pochette Si paragona a

Salvini : “Conte? Pensa solo al ciuffo e alla poltrona ma coi Paesi europei parlavo io. M5s? Presto ci saranno passaggi nella Lega” : Durissimo attacco del leader della Lega, Matteo Salvini, contro il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il governo giallorosso e gli ex alleati 5 Stelle. Intervistato dal giornalista Massimiliano Coccia, su Radio Radicale, Salvini, in primis, esprime le sue critiche sull’accordo di Malta: “E’ un accordo totalmente svantaggioso. Ricordo che a settembre di quest’anno, cioè da quando c’è il governo Pd-M5s, gli sbarchi, per la prima volta, ...

Matteo Salvini come valanga che si abbatte sul nuovo governo - una parola per tutti - “Conte mi odiava - a Di Maio non stavo simpatico” : Il leader della Lega si è abbattuto come una valanga contro il nuovo governo durante un’intervista rilasciata ieri sera a Skytg24. Matteo Salvini ha fatto intendere che i rapporti nel governo gialloverde durante i 14 mesi non erano proprio idilliaci. L’ex vice Presidente del Consiglio ha in particolare detto che “Conte lo odiava”, mentre “a Di Maio non stavo simpatico”. Prima di condividere qualsiasi azione di governo tra ...

Salvini - referendum anti-proporzionale “Conte traditore” : A Pontida il leader rilancia: sui migranti è la resa del M5S. Un deputato leghista insulta il Colle: “Mattarella fa schifo”

Governo - Salvini : “Conte leader M5s? Di loro si vergogna - chissà cosa gli hanno promesso” : “In un Paese democraticoquesto Governo che non ha senso non sarebbe nato, siamo in una fase di transizione democratica“. Così il leader della Lega Matteo Salvini fuori dall’aula di Palazzo Madama. “Conte nuovo leader del Movimento? Ma se si vergogna di loro. Tiene a rimarcare che non è mai stato attivista. È un uomo organico al potere, un nuovo Monti”, ha continuato. Poi ha aggiunto: “Non so perché è ...