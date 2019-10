Merkel a Erdogan | basta

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 13 ottobre 2019) Sfollati o trucidati. La tragedia dei curdi siriani prosegue tra le bombe turche e la ripresa del terrorismo targato Stato islamico. Appelli e condanne internazionali non fermano il “Sultano” di Ankara: “Il nostro esercito penetrerà per una profondità di 30, 35 chilometri in territorio siriano. Al momento mi risulta che 490 terroristi dell’Ypg siano stati uccisi. L’operazione ‘Fonte di Pace’, di cui ci assumiamo la responsabilità, è diretta a distruggere le postazioni dei terroristi Ypg, non contro i curdi che sono nostri fratelli. Vogliamo consolidare l’integrità territoriale della Siria”, ha detto. Quanto poi all’embargo nella vendita di armi ad Ankara deciso da 5 Paesi europei, il presidente turco è sprezzante: “Dopo che abbiamo lanciato la ...

