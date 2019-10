Lodadio argento Mondiale agli anelli | conquista anche il pass olimpico

Ginnastica - Mondiali 2019 : quanti soldi ha guadagnato Marco Lodadio vincendo l’argento? Cifra irrisoria - un pugno di euro : Marco Lodadio ci ha regalato un pomeriggio di ricchissime emozioni, ha conquistato la medaglia d’argento agli anelli ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica e si è qualificato alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Un grandissimo risultato per l’azzurro che si è confermato sul podio iridato dopo il bronzo dell’anno scorso grazie a una prestazione davvero stellare sul castello, il suo esercizio è stato davvero perfetto ed encomiabile ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Finali di Specialità - podi e risultati. Vincono Biles e Derwael - Lodadio d’argento : Oggi sabato 12 ottobre si sono disputate le prime Finali di Specialità ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania) si sono assegnati cinque titoli (tre maschili, due femminilie). Di seguito tutti i podi con i risultati e le varie cronache. Finali DI SPECIALITA’ Mondiali Ginnastica: podi E RISULTATI VOLTEGGIO (FEMMINILE) – Simone Biles (USA, 15.399), Jade Carey (USA, 14.883), Elissa ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Marco Lodadio - il Cavaliere del Castello che esalta l’Italia. Argento da campione - ora le Olimpiadi. Chi è l’azzurro? : Cavaliere del Castello, dodici mesi fa. Custode del Regno, oggi. Gli appellativi per Marco Lodadio possono sprecarsi: l’anno scorso si rivelò al Pianeta della Polvere di Magnesio conquistando la medaglia di bronzo ai Mondiali sugli amati anelli; in questo pomeriggio non solo ha saputo confermarsi ma anzi si è migliorato come soltanto i fuoriclasse riescono a fare, ha scalato un ulteriore gradino del podio iridato e si è messo al collo un ...

VIDEO Marco Lodadio - tripudio ai Mondiali! Portato in trionfo dai compagni - la premiazione sul podio : festa per l’argento : festa grande per Marco Lodadio ai Mondiali 2019 di ginnastica artistica, il Cavaliere del Castello ha conquistato la medaglia d’argento agli anelli e si è così migliorato rispetto al terzo posto di dodici mesi fa. Il romano è scoppiato in lacrime al termine della gara, è stato Portato in trionfo dai compagni, ha festeggiato la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e poi ha festeggiato sul podio. Di seguito il VIDEO della premiazione ...

Argento mondiale per Marco Lodadio negli anelli - in tasca anche il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 : L’azzurro conquista l’Argento mondiale negli anelli a Stoccarda, staccando così il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 Un altro atleta italiano stacca il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, si tratta di Marco Lodadio, abile a conquistare una medaglia d’Argento ai Mondiali di ginnastica in corso di svolgimento a Stoccarda. Grazie ad un esercizio vicino alla perfezione, il 27enne dell’Aeronautica sale sul podio ...

VIDEO Marco Lodadio argento ai Mondiali di ginnastica : riviviamo l’esercizio sugli anelli - apoteosi azzurra : Marco Lodadio ha conquistato la medaglia d’argento agli anelli ai Mondiali 2019 di ginnastica artistica, il Cavaliere del Castello è salito sul podio grazie a un superlativo esercizio valutato con 14.900 (6.5) e ha anche staccato il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Il romano si è superato ancora una volta e ha migliorato il bronzo della passata rassegna iridata. Di seguito il VIDEO dell’esercizio di Marco Lodadio che è valso ...