Ignazio Moser a Pechino Express? Ecco la verità

Pechino Express - Ignazio Moser nel cast? L’ex gieffino fa chiarezza : Pechino Express cast, Ignazio Moser parte con suo cugino? L’ex gieffino fa chiarezza Si mormora parecchio sul cast di Pechino Express, anche se la nuova edizione dell’adventure game di Rai 2 sembra essere ancora lontana. L’unica certezza al momento sembra essere la conferma di Costantino Della Gherardesca conduttore, e l’attesa dei fan. Pechino Express piace […] L'articolo Pechino Express, Ignazio Moser nel cast? ...

Pechino Express spoiler : Ignazio Moser e Soleil Sorgé - senza Jeremias - nel cast (RUMORS) : Dovrebbero iniziare a breve le riprese della nuova edizione di Pechino Express, perciò in rete si rincorrono le indiscrezioni sui personaggi famosi che comporranno il cast di quest'anno. Stando a quello che riporta "361Magazine", sarebbe certa la partecipazione di Ignazio Moser, in coppia con il cugino, e di Soleil Sorgé. La ragazza, però, non dovrebbe partire per l'Asia con Jeremias Rodriguez: i due, infatti, si sarebbero lasciati dopo 8 mesi ...

Ignazio Moser confessa : Ecco com'è Cecilia a letto… : Ignazio Moser fa un’improvvisa confessione hot su Cecilia durante una serata tra amici e a tavola cala l’imbarazzo... Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono senza dubbio una delle coppie del momento. I due fanno copia fissa da ormai due anni, da quando tra loro è scoccata la scintilla durante il Grande Fratello Vip. La coppia ora è felice e affiatata e lo dimostra anche attraverso i social. Infinite le stories in cui i due ragazzi si ...

Cecilia Rodriguez : posa per Maxim e racconta l'amore per Ignazio Moser : Sebbene l'estate sia terminata lasciando spazio all'autunno, le temperature restano bollenti! No, non si tratta della temperatura atmosferica. Cecilia e le foto su Maxim Cecilia Rodriguez, sorella minore della celeberrima Belen, ha recentemente posato per il periodico Maxim, realizzando scatti molto provocanti. Per chi vorrà ammirare lo shooting fotografico, oltre alla rivista potrà fare affidamento al profilo Instagram della bella argentina. ...

Il prossimo 31 ottobre festeggeranno due anni insieme, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, eppure quando si sono messi insieme in pochi avrebbero ...

Ignazio Moser : il rapporto con De Martino e le parole su De Lellis-Iannone : Ignazio Moser si confida: il rapporto con Stefano De Martino, quello con Andrea Iannone e le parole su Giulia De Lellis Ignazio Moser e Cecilia sbarcano a Vieni da Me e si svelano a ruota libera. Si chiacchiera, si ride e si scherza e inevitabilmente si plana sulle vicende private della famiglia Rodriguez, il ‘clan’ […] L'articolo Ignazio Moser: il rapporto con De Martino e le parole su De Lellis-Iannone proviene da Gossip e Tv.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez : "Siamo sempre stati noi stessi al 100%" : A Vieni da me Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono raccontati attraversando varie tappe della loro vita attraverso l'album di famiglia, cinque parole chiave che hanno caratterizzato la vita della giovane coppia nata tra le mura del Grande Fratello VIP 2 nel 2017.Tra i ricordi d'infanzia e i primi passi in TV, Cecilia e Ignazio grazie al reality show sono diventati personaggi dello spettacolo a tutti gli effetti "E' nato tutto da uno ...

Il programma andrà in onda a partire dall'11 marzo del 2020, ma le voci sui partecipanti dell'ottava edizione di Pechino Express iniziano a circolare con una certa insistenza. Per alzare il tiro e ...

Ignazio Moser - Rovazzi e altri : Striscia la notizia contro i “furbetti di Instagram” : Striscia la notizia attacca Ignazio Moser, Fabio Rovazzi, Martina Colombari e altri vip Striscia la notizia è tornata a puntare il dito contro alcuni personaggi del mondo dello spettacolo italiano. Personaggi molto seguiti sui social network da migliaia e migliaia di follower, tanto che possono essere considerati dei veri e propri influencer. Come Ignazio Moser, […] L'articolo Ignazio Moser, Rovazzi e altri: Striscia la notizia contro i ...

Cecilia Rodriguez offende Ignazio Moser : Stai attento! : C’è già aria di crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser? Niente affatto. Infatti, anche se ogni tanto capita qualche battibecco, la coppia è più unita che mai. Dalla casa del Grande Fratello i due hanno fatto tanto strada e il rapporto con Ignazio è stato per Cecilia la riscoperta di se stessa, fiera di essere amata per quello che è veramente, con tutti i pregi e i difetti che sono propri di ogni persona. Ed è così che Instagram diventa il ...

Cecilia Rodriguez smentisce la crisi con Ignazio Moser : "Ma quale momento di crisi?!" avrà pensato Cecilia Rodriguez leggendo i rumors che sono corsi su di lei e Ignazio Moser con la quale fa coppia da 2 anni.Recentemente la bella argentina ha rilasciato delle dichiarazioni nella quale ha parlato di 'momenti no' che hanno fatto suscitare il web sull'ipotesi di rottura tra i due ma prontamente l'ex gieffina è corsa ai ripari tramite alcune Instagram stories per puntualizzare e chiarire la questione ...

Cecilia Rodriguez smentisce la crisi con Ignazio Moser : 'È la persona più bella del mondo' : Cecilia Rodriguez in queste ore ha smentito le voci circa una presunta crisi in corso con il fidanzato Ignazio Moser. La bella argentina, infatti, ha rilasciato alcune dichiarazioni con le quali ha rispedito al mittente le false indiscrezioni circolate di recente. La sorella di Belen Rodriguez, dunque, ha deciso di fare chiarezza sulla sua attuale situazione sentimentale, sottolineando che alcune sue esternazioni sono state fraintese e che, a ...

Cecilia Rodriguez ‘offende’ Ignazio Moser : “Sei brutto - stai attento!” : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in crisi? Lei avverte: “stai attento” C’è aria di crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser? Niente affatto. I due continuano a mostrarsi sui social sempre più innamorati. Nelle ultime stories di Instagram, Cecilia Rodriguez ha risposto di recente che Ignazio Moser è l’amore della sua vita, ma nelle ultime ore l’ex ciclista e prossimo concorrente di Pechino Express 2020 ha fatto ...

Il padre di Ignazio Moser : “Belén non è mai venuta da noi - Santiago in visita con i nonni” : Francesco Moser, padre di Ignazio, racconta di non avere ancora mai ricevuto la visita di Belén Rodriguez, sorella di Cecilia. La showgirl argentina non sarebbe mai partita alla volta del Trentino per visitare i territori di proprietà dei Moser, al contrario del figlio Santiago: “È stato qui diverse volte insieme ai suoi nonni”.Continua a leggere