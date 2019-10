Fonte : ilnapolista

(Di domenica 13 ottobre 2019) Un Lorenzoda “applausi”, come lo definisce, quello sceso ieri sera in campo nell’Italia di Mancini contro la Grecia , non segna, ma è protagonista per tutta la serata di una grande prestazione. Lo confermano idi oggi,prende ovunque 6,5 ed è tra i migliori insieme Bernardeschi (autore del secondo gol). Unche daad Ancelotti, secondo la Gazzetta, ma una ripresa in cui si rende pericoloso e porta a casa il rigore per la prima rete dell’Italia 6.5In uno scambio con Verratti costruirebbe un gol da applausi: non lo para Paschalakis ma il mediano Bouchalakis. Meriterebbe più fortuna, che invece gli manca almeno altre tre volte.6,5Unper daread Ancelotti, poi si sveglia, prende il rigore e Paschalakis gli toglie un gol. Ma la maglia 10 chiede di più. 3 TIRI 8 3 DRIBBLING ...

napolista : I voti di #Insigne: Repubblica, da “applausi”. Corsport, un primo tempo in cui dà ragione ad #Ancelotti Insigne pr… - lockon_cc07 : RT @tancredipalmeri: Voti Italia-Grecia Donnarumma 6.5; D’Ambrosio 6 Acerbi 6 Bonucci 6 Spinazzola 6; Barella 6.5 Jorginho 6.5 Verratti 7;… - zazoomblog : LIVE Pagelle Italia-Grecia 0-0 i voti degli azzurri in DIRETTA: spreca Insigne da buona posizione - #Pagelle… -