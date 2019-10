F1 Giappone | Bottas trionfa al Gran Premio di Suzuka Dietro di lui Vettel e Hamilton

Gp del Giappone - pasticcio Ferrari alla partenza : Bottas trionfa davanti a Vettel e Hamilton : La Mercedes di Valterri Bottas trionfa nel Gp del Giappone. Il pilota finlandese - protagonista di una gara di vertice sin dall’inizio - ha sfruttato al meglio le incertezze della Ferrari, tornando alla vittoria. Secondo posto per la Rossa di Sebastian Vettel che riesce a impedire l'ennesima doppiet

Live F1 - GP Giappone : vince Bottas - secondo Vettel su Hamilton : E' una Mercedes straripante quella che in Giappone ha festeggiato il sesto titolo mondiale costruttori consecutivo. Un dominio iniziato nel 2014 e che non sembra avere mai fine. Ha vinto per la...

Live F1 - GP Giappone in diretta : vince Bottas - secondo un grande Vettel su Hamilton : Terza vittoria stagionale di Bottas che precede Vettel bravissimo nel contenere Hamilton. Quarto un bravo Albon con la Red Bull e quinta la McLaren di un super Sainz. Sesto Leclerc a 1 giro, poi...

F1 - GP Giappone 2019 : le pagelle. Bottas risorge dalle proprie ceneri - Ferrari male al via. Albon salva la Red Bull : Un caotico GP del Giappone 2019 di F1 ha visto Valtteri Bottas conquistare la terza vittoria stagionale davanti a Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Una partenza diastrosa da parte dei due piloti Ferrari ha spalancato le porte a Mercedes che alla fine ha anche sfiorato la doppietta. Valtteri Bottas: 9. Meglio di così è difficile. Domina il venerdì, batte il compagno di squadra in qualifica, parte in modo perfetto. Il boscaiolo finlandese è ...

F.1 - GP del Giappone - Vince Bottas. Mercedes vince il titolo costruttori : Valtteri Bottas ha vinto il Gran Premio del Giappone, diciassettesima prova del Mondiale di Formula 1 2019. Il finlandese della Mercedes, partito dalla terza posizione, ha fatto una partenza straordinaria e si è portato in testa alla prima curva, andando poi a dominare la gara grazie al suo ottimo ritmo. Il poleman - Sebastian Vettel - si è dovuto accontentare della seconda posizione finale: dopo aver pasticciato in partenza, non è riuscito a ...

Live F1 - GP Giappone in diretta : vince Bottas - secondo un grande Vettel su Hamilton : Terza vittoria stagionale di Bottas che precede Vettel bravissimo nel contenere Hamilton. Quarto un bravo Albon con la Red Bull e quinta la McLaren di un super Sainz. Sesto Leclerc a 1 giro, poi...

Valtteri Bottas F1 - GP Giappone 2019 : “Sapevo che avrei avuto delle chance e le ho sfruttate. Mi sono divertito molto” : Weekend quasi perfetto quello del GP del Giappone 2019 per il finlandese Valtteri Bottas. Dopo un venerdì da assoluto dominatore e una qualifica in cui è riuscito a mettersi alle spalle il compagno Lewis Hamilton, l’alfiere della Mercedes ha sfruttato al meglio le indecisioni dei due piloti della Ferrari al via per passare in testa e poi condurre in tutta autorevolezza la sua corsa fino al successo finale. Con il terzo posto del compagno ...

F1 - Classifica Mondiale piloti 2019 : la graduatoria dopo il GP del Giappone. Hamilton sempre leader a +64 su Bottas - Leclerc 3° : Il Gran Premio del Giappone 2019 è andato in archivio con la vittoria di Valtteri Bottas su Mercedes davanti al tedesco Sebastian Vettel (Ferrari) e al compagno di squadra britannico Lewis Hamilton. Hamilton è sempre leader del Mondiale di Formula 1 con 64 punti di vantaggio su Bottas e 115 sul monegasco Charles Leclerc, mentre Max Verstappen e Sebastian Vettel sono appaiati in quarta posizione a 126 punti dalla vetta. Buon passo avanti di Sainz ...

F.1 - GP del Giappone - Vince Bottas. Mercedes è campione costruttori : Valtteri Bottas ha vinto il Gran Premio del Giappone, diciassettesima prova del Mondiale di Formula 1 2019. Il finlandese della Mercedes, partito dalla terza posizione, ha fatto una partenza straordinaria e si è portato in testa alla prima curva, andando poi a dominare la gara grazie al suo ottimo ritmo. Il poleman - Sebastian Vettel - si è dovuto accontentare della seconda posizione finale: dopo aver pasticciato in partenza, non è riuscito a ...

F1 - Gp del Giappone : vince Bottas davanti a Vettel e Hamilton. Mercedes iridata : Le Ferrari rovinano tutto alla partenza: Sebastian si fa beffare, Leclerc si scontra con Verstappen: chiude sesto, ma è ancora sotto investigazione

Formula Uno : Bottas trionfa in Giappone : 8.45 Vallteri Bottas domina il Gp del Giappone. Secondo un grande Vettel che nel finale riesce a tenere a bada Hamilton ed evitare così la doppietta Mercedes che comunque conquista il 6° Mondiale. Al via Vettel, partito in pole, viene passato da Bottas.Alla curva 2 contatto Leclerc-Verstappen (sotto investigazione):il ferrarista costretto a rientrare ai box per cambiare l'ala,Verstappen si ritirerà al 15° giro.Bottas,dopo un intermezzo al ...

Live F1 - GP Giappone in diretta : vittoria di Bottas - secondo un grande Vettel su Hamilton : Terza vittoria stagionale di Bottas che precede Vettel bravissimo nel contenere Hamilton. Quarto un bravo Albon con la Red Bull e quinta la McLaren di un super Sainz. Sesto Leclerc a 1 giro, poi...

Ordine d’arrivo F1 - GP Giappone 2019 : risultato e classifica gara. Bottas vince davanti a Vettel e Hamilton - 6° Leclerc : Valtteri Bottas ha vinto il Gran Premio di Giappone 2019, 17° round stagionale del Mondiale di Formula 1. Il finnico della Mercedes ha preceduto sul traguardo di Suzuka la Ferrari del tedesco Sebastian Vettel ed il compagno di squadra britannico Lewis Hamilton. Ottimo quarto posto per la Red Bull di Alexander Albon, bene anche Carlos Sainz in quinta piazza, mentre la seconda Rossa di Charles Leclerc ha raccolto solo un sesto posto a causa di una ...

Live F1 - GP Giappone in diretta : Bottas primo - duello Vettel-Hamilton : 50° giro - Bottas + 14"2 su Vettel che si sta difendendo duramente da Hamilton 48° giro - Vettel, secondo e a 10"2 da Bottas, si sta difendendo da Hamilton che lo ha...