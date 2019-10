CorSport | Llorente miglior marcatore del Napoli 1 gol ogni 90 minuti giocando meno di

CorSport : Napoli-Brescia - Insigne riposa. Ballotaggio Milik-Llorente accanto a Mertens : Il CorSport azzarda la formazione che Ancelotti schiererà in campo domani contro il Brescia. Con Koulibaly fuori dai giochi, in difesa dovrebbe esserci la coppia Manolas-Luperto davanti alla porta difesa da Meret. Le condizioni di Maksimovic saranno infatti valutate oggi ma sembra improbabile che possa recuperare in tempo per la partita. Ai lati, sulla linea difensiva, ci saranno Di Lorenzo e Ghoulam, favorito su Mario Rui, al quale Carletto ...

CorSport : Llorente - 70 milioni in meno di Icardi - meno famoso ma per ora più forte : Da quando ha esordito in maglia azzurra, Fernando Llorente ha totalizzato tre gol e un assist. In una sola partita intera più due pezzetti, scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport. “Aspettavano tutti Icardi non sapendo che, per una cifra decisamente inferiore, diciamo una settantina di milioni in meno, sarebbe arrivato un giocatore meno famoso ma forte lo stesso. Anzi, per ora molto più forte”. Ancelotti ha saputo gestire ...

CorSport : Ancelotti sceglie due giganti in attacco - Milik e Llorente : Contro il Lecce Ancelotti decide di schierare un attacco di giganti. Per il Corriere dello Sport la scelta del tecnico azzurro Ancelotti ricadrà sulle due torri: Milik e Llorente. Nella ripresa potrebbero invece subentrare, portando un po’ di freschezza in campo, Lozano o Mertens. Questa la formazione ipotizzata dal quotidiano sportivo. Tra i pali assisteremo al ritorno di Ospina. A proteggere la sua porta ci saranno Maksimovic e Koulibaly ...

CorSport : Lecce-Napoli - dubbi per Manolas. Probabile coppia Milik-Llorente in attacco : Sul Corriere dello Sport un’idea per la formazione che Ancelotti potrebbe schierare in campo domenica a Lecce. La necessità di fare turnover esiste, perché gli impegni sono sempre più ravvicinati, tra campionato e Champions. E allora in porta dovrebbe esserci Ospina, per consentire a Meret di respirare un po’. Davanti al colombiano una difesa inedita. Ci sarà Malcuit sulla destra, alla sua prima stagionale, mentre a sinistra Ghoulam ...

CorSport : Llorente al debutto. Anche con la Juve esordì contro la Sampdoria : Oggi, contro la Sampdoria, Llorente sarà probabilmente in campo dal primo minuto. Ieri Ancelotti non ha posto veti in tal senso. E sarebbe un debutto curioso, scrive il CorSport, perché Anche quando esordì con la Juventus, il 24 agosto 2013, il debutto fu proprio contro la Sampdoria. Quella volta, però, fu al Marassi e giocò solo tre minuti. Entrò in campo al 90’, al posto di Tevez. Stavolta, al San Paolo, sarà accanto a Mertens. “Il ...

CorSport : Napoli-Samp - sarà il varo della coppia Mertens-Llorente? : Le buone notizie le abbiamo date già ieri: Insigne è riuscito a svolgere l’intero allenamento con la squadra, mentre anche Milik è in miglioramento, ed è riuscito ad unirsi al gruppo almeno per parte della seduta, per poi proseguire a parte. Il Corriere dello Sport parla di un Napoli che avrà un doppio volto in tre giorni. Ci sono da valutare le condizioni dei calciatori reduci dagli impegni con le nazionali ma anche il doppio impegno, di ...

CorSport : potrebbe esserci Llorente in attacco accanto a Mertens - contro la Samp : Sabato è sempre più vicino e i punti fermi per Ancelotti circa la formazione da schierare contro la Sampdoria sono al momento pochissimi, scrive il Corriere dello Sport. Insigne è quasi pronto. Aspetterà e proverà fino a domani e se i progressi continueranno, sabato potrebbe andare in panchina. E anche Milik migliora gradualmente. contro la Samp non ci sarà, l’obiettivo è riportarlo in campo contro il Liverpool. Ieri sono rientrati ancora altri ...

CorSport : Llorente in pole contro la Samp. Ritorno in serie A dopo 1483 giorni : Con ogni probabilità sarà Fernando Llorente a scendere in campo contro la Samp, il 14 settembre. Lo scrive il Corriere dello Sport. Milik, infatti, tornerà domani dalla Polonia ed è ancora in dubbio: non è probabile che recuperi per allora. Insigne è alle prese con il problema ai flessori della coscia destra. Mertens sarà impegnato con la nazionale belga e Lozano sarà negli States fino a giovedì. Llorente è pronto. Si è allenato tutta l’estate ...

CorSport : Llorente - possibile esordio contro la Samp : Ieri Fernando Llorente si è allenato per la prima volta con il Napoli. Con Milik ancora fuori e Insigne acciaccato lo spagnolo potrebbe avere una chance già contro la Sampdoria, scrive il Corriere dello Sport. Tra l’altro Mertens e Lozano sono impegnati con le rispettive nazionali, quindi è ancora più facile che la scelta di Ancelotti ricada sull’ultimo arrivato. Era un po’ che Llorente non si allenava in gruppo. Ha passato l’estate a lavorare ...

CorSport : Llorente - la carta in più per Ancelotti : Uno come Llorente il Napoli non lo ha mai avuto, scrive il Corriere dello Sport. Un fisico bestiale, come i centravanti di altri tempi. Esperienza da vendere. Un giocatore che può “sconfiggere la disperazione”. Qualcuno a cui aggrapparsi “nei roventi finali da ‘dentro o fuori'”, da utilizzare “contro le difese schierate ed arroccate”. Un curriculum di tutto rispetto, il suo e la disponibilità a sedersi ...

Napoli-Llorente - CorSport : Importanti novità nel pomeriggio. La situazione : Napoli-Llorente, l’edizione de ‘Il Corriere dello Sport annuncia Importanti sviluppi dell’affare per oggi pomeriggio Napoli-Llorente, Importanti sviluppi dell’ affare sono previsti per oggi pomeriggio, quando a Castl Volturno arriverà Jesus Llorente, fratello e manager dell’ attaccante spagnolo ormai ad un passo dal vestire la maglia azzurra. Ne parla l’ edizione odierna de ‘Il Corriere dello ...

CorSport : l’agente di Llorente atterra a Napoli direzione Castel Volturno : È oramai tramontato il sogno Icardi per il Napoli e De Laurentiis, ma adesso non si può perdere altro tempo altrimenti si rischia di trovarsi scoperti sul fronte attacco. Ed è per questo che la società ha deciso di chiudere con Llorente. Tutto è già stato discusso: un biennale da due milioni e mezzo più ovviamente le provvigioni. Manca solo di chiudere e oggi pomeriggio è in arrivo a Capodichino Jesu Llorente, il fratello procuratore del ...

CorSport : Icardi-Llorente - domani è il giorno del giudizio : Sarà domani il giorno in cui si metterà un punto alla questione Icardi. La data in cui si sceglierà tra lui e Llorente. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Buttare così 65 milioni di euro sul prato verde e poi prevedere una spesa quinquennale per altri settanta (lordi) di ingaggio è impresa emotivamente titanica, sa di coraggiosa e anche (lucida) follia: ma adesso, e non ci saranno ulteriori dilazioni, da Milano deve arrivare la risposta, certa ...

CorSport : Napoli - per Llorente ancora 48 ore di attesa : Il Corriere dello Sport racconta che sabato Giuntoli è andato a pranzo con Jesus, fratello-agente di Fernando Llorente. Il luogo scelto è stato il ristorante “al Giuggiolo” di viale Righi, a due passi da Coverciano. L’accordo con lo spagnolo è ormai raggiunto: biennale a due milioni e mezzo a stagione. Ma finché Icardi e James non saranno considerati definitivamente imprendibili la trattativa non sarà chiusa. Llorente ha accettato di aspettare. ...