Capii dai vestiti che i corpi trovati nel pozzo erano dei miei figli Ciccio e

(Di domenica 13 ottobre 2019) Per oltre un anno Filippo Pappalardi è rimasto in carcere, accusato ingiustamente di aver ucciso e nascosto idei suoi due. Dal carcere ha appreso la notizia del loro ritrovamento, sul fondo di un, dovepresumibilmente caduti mentre giocavano. Era il 5 giugno 2006 quando scomparvero, il 25 febbraio del 2008 quando vennero ri, a pochi passi da casa. A 13 anni di distanza, Filippo parla deiscomparsi al presente, come fossero ancora vivi. Al Corriere della sera racconta il momento in cui apprese la notizia del ritrovamento. “Ero in carcere a Velletri e c’era la televisione accesa. Dicevano chestatiin fondo a undi due bambini, non davano nessun nome ma a un certo punto hanno dato la descrizione deini.ni dei. Sei accusato ingiustamente di aver ucciso i ...

