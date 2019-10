Una tassa sulle SIM telefoniche? L’ultima ipotesi del Governo

Legge di Bilancio - ipotesi di Una tassa sulle sim ricaricabili : Un'imposta sulle schede dei telefonini è l'ipotesi che, nelle ultime ore, l'attuale governo giallorosso starebbe valutando di inserire nella prossima e imminente Legge di Bilancio e che desta serie preoccupazioni nel settore delle telecomunicazioni. Il viceministro dell'Economia, Laura Castelli, smentisce in maniera secca, ribadendo - in una nota - la ferma contrarietà da parte del Movimento Cinque Stelle, in quanto "Avrebbe un grave impatto ...

Manovra - spunta l’ipotesi di Una tassa sulle sim card. Castelli frena : “Siamo contrari” : Nelle ultime ore circola l'ipotesi di una tassa sulle sim card dei telefonini della clientela business dei gruppi di telecomunicazioni da inserire nella legge di Bilancio. Una possibilità che non piace ai sindacati di categoria e su cui frena anche il viceministro all'Economia, Laura Castelli: "L'ipotesi preoccupa molto sia noi 5 Stelle che le aziende e trova la nostra ferma contrarietà".Continua a leggere

Web tax - dal 2020 al via in Italia la tassa del 3% sui ricavi dei grandi gruppi del web. E l’Ocse rilancia Una proposta comune : Dopo due anni di rinvii, da gennaio anche in Italia partirà la web tax. Ad ufficializzarlo è stato, ieri, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri: “E’ una delle componenti della manovra”, ha spiegato al termine dell’Ecofin. Sulla carta, la tassa del 3% sui ricavi delle grandi imprese del web c’è già: l’hanno prevista prima la manovra del 2017 e poi la legge di Bilancio per il 2019 del governo gialloverde, che ...

I commercianti di Cremona dovranno pagare Una tassa sullo zerbino del negozio : Mentre il Governo ha evitato l'aumento dell'Iva a Cremona i commercianti si sono trovati una voce nuova come tributo: la tassa sullo zerbino del negozio. Così la concessionaria alla riscossione del comune di Cremona, Ica Srl, ha applicato la nuova tassa ai commercianti per l'ingombro dello zerbino che riporta il brand inciso al pari delle vetrofania e delle pubblicità. I funzionari della concessionaria sono stati convocati per ...

Sanità - il ticket sulla base del reddito equivale a Una tassa sulla salute : Se dovessi con una battuta riassumere la nota al Def riferita alla Sanità direi che è la perfetta conseguenza del Def dello scorso anno con piccole variazioni di quantità; quindi il governo che l’ha fatta è “giallo verde rosso”. Probabilmente considerando i tempi stretti tra crisi di governo e finanziaria la continuità per il momento è inevitabile. Il problema è che al ministro Roberto Speranza, secondo me, non conviene per nulla essere ...

Web tax globale - l’ipotesi di Una nuova tassazione sulle multinazionali : Tra accordi giudiziari e nuovi prelievi locali si moltiplicano le iniziative in ordine sparso. Dai fiscalisti internazionali l’ipotesi di una tassazione sulle multinazionali, non solo digitali

Milena Gabanelli propone Una tassa sui versamenti : come vuole punire i risparmiatori : Anche la sinistrissima Italia giallorossa, quella che dichiara lotta dura senza paura allo sporco denaro contante, ha la sua ala sinistra. La frangia iper-intransigente, che coltiva un' idea della libertà fiscale, e della libertà in generale, che sarebbe senz' altro piaciuta a Iosif Vissarionovi Du

Manovra - Salvini avverte : “Non permetteremo un aumento dell’Iva e Una tassa sui contanti” : Il leader della Lega, Matteo Salvini, si dice pronto a dare battaglia per evitare che il governo metta in campo alcune misure con la prossima legge di Bilancio: "Aumenti dell'Iva e tasse sul denaro contante sono le due cose che non permetteremo", avverte l'ex ministro dell'Interno parlando al Villaggio Coldiretti di Bologna.Continua a leggere

Se mettiamo Una tassa sulle riforme elettorali risaniamo il debito pubblico : La politica discute della terza riforma elettorale in quattro anni. Siamo un caso unico al mondo: perché all'estero tornano a votare e spesso hanno la stessa legge da decenni

Ambiente - allo studio Una tassa da 0 - 2 euro sulla plastica : cosa cambia per i consumatori : Il governo, in vista della prossima legge di Bilancio, sta studiando l'applicazione di una imposta sulla plastica: un prelievo di 0,2 euro su ogni chilogrammo di plastica, da far pagare ai produttori e agli importatori. Il rischio, però, è che i maggiori costi ricadano sui consumatori, evenienza che l'esecutivo vuole scongiurare.Continua a leggere

Alitalia - la tassa sui voli garantisce Una disoccupazione di lusso. E blocca gli aiuti per l’ambiente : Sei euro e 50 centesimi: a tanto ammontano le tasse sui biglietti aerei pagate dai passeggeri che prendono un volo in partenza dagli aeroporti italiani. Un importo cresciuto di oltre tre volte in poco più di dieci anni, da quando nel 2008 il decreto Alitalia del governo Berlusconi lo aveva fissato a 2 euro. La gran parte dei soldi incassati grazie all’Addizionale comunale sui diritti di imbarco (questo il nome ufficiale del balzello), 5 euro per ...

Conte ha giudicato praticabile Una tassa sugli aerei - le bibite e le merendine : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha aperto alla possibilità di tassare il trasporto aereo, le bevande gassate e le merendine per reperire fondi per la lotta ai cambiamenti climatici. "Credo che sia una soluzione praticabile", ha detto il premier commentando dal palco di Atreju l'ipotesi di un sovrapprezzo di un euro per i voli nazionali e di 1,5 euro quelli internazionali. Al presidente del Consiglio, l'intervistatore ...

Italiani come noi - l’ipotesi di tassa sui prelievi al bancomat : “Una follia - soldi nostri”. “Giusto - basta contanti. Misura antievasione che potrebbe funzionare” : “È una follia, una Misura illegittima e impraticabile“, dicono in molti. “Può essere utile, per contrastare l’evasione fiscale che passa attraverso i pagamenti in contante”, rispondono altri. La proposta di Confindustria di introdurre una tassa del 2% sui prelievi bancomat di somme superiori ai 1500 euro al mese, suscita più critiche che consensi tra i cittadini che abbiamo interpellati in strada. “È un furto ...

Contante - Confindustria propone Una tassa sui prelievi per combattere l’evasione fiscale : Il Centro studi di Confindustria propone una tassa sul prelievo di contanti per combattere l’evasione fiscale. La proposta, avanzata nell’ambito del dibattito in vista della prossima legge di bilancio, non comporterebbe oneri aggiuntivi netti per la finanza pubblica e consentirebbe, attraverso una commissione del 2% sui prelievi superiori ai 1500 euro mensili, di recuperare circa 3,4 miliardi l’anno che, nell’ottica di ...