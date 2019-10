Un imprenditore agricolo sparava verso i braccianti per farli lavorare di più Arrestato 

L'imprenditore agricolo con la pistola da guerra e l'hashish : Era in possesso di un panetto di hashish e di una pistola da guerra con centoquindici cartucce, un imprenditore agricolo di Orta Nova, un Comune in provincia di Foggia. Per questo l'uomo è stato arrestato dai carabinieri. L'operazione rientra nell'ambito dei controlli mirati effettuati nella zona tra Orta Nova e Carapelle, nel Foggiano, considerata di "interesse investigativo".\\L'uomo, un 51enne del posto, deteneva illegalmente una pistola da ...

Casamassima - imprenditore agricolo arrestato per sfruttamento : pagava 1 - 80 euro all’ora i dipendenti : Un imprenditore agricolo è stato arrestato a Casamassima, in provincia di Bari, con l'accusa di sfruttamento del lavoro e favoreggiamento all’immigrazione clandestina. Gli investigatori hanno appurato che i suoi pagamenti erano di 1,80 euro all'ora per il giovane pastore che lavorava nella sua azienda.Continua a leggere