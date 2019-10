“Sono il più grande scafista di Tunisi” | così il Ros ha catturato Aymen Fathali

Damiano dei Maneskin si sfoga : “Sono stato insultato da due poliziotti. Più mi offendete - più mi truccherò e i miei vestiti saranno effeminati” : “Voglio raccontarvi questo spezzone di vita quotidiana e di grandissima cultura. Ero in Piazza di Spagna, avevo una camicia crop top ed un poliziotto ha ritenuto necessario commentare il mio outfit con il suo collega utilizzando testuali parole ‘Guarda come c*zzo è vestito questo’. Allora li ho guardati in maniera poco simpatica e i due si sono permessi anche di alzare la voce”. A raccontarlo è Damiano dei Maneskin che nelle sue storie su ...

Damiano dei Maneskin si sfoga : “Sono stato insultato da due poliziotti. Più mi offendete - più mi truccherò e i miei vestiti saranno effeminati” : “Voglio raccontarvi questo spezzone di vita quotidiana e di grandissima cultura. Ero in Piazza di Spagna, avevo una camicia crop top ed un poliziotto ha ritenuto necessario commentare il mio outfit con il suo collega utilizzando testuali parole ‘Guarda come c*zzo è vestito questo’. Allora li ho guardati in maniera poco simpatica e i due si sono permessi anche di alzare la voce”. A raccontarlo è Damiano dei Maneskin che nelle sue storie su ...

Atletica - Davide Re : “Sono riuscito a fare quello che avevamo programmato. Oggi era importante - domani lo sarà di più : Davide Re ha vinto in 45.08 la terza batteria dei 400 metri piani ai Mondiali di Atletica in corso a Doha, in Qatar: l’azzurro ha staccato in scioltezza il pass per le semifinali. L’atleta italiano a fine gara, conscio della bella prestazione ha rilasciato un’intervista in cui ha mostrato tutta la sua soddisfazione. Così l’azzurro ai microfoni RAI: “Per ora sono molto contento, non pensavo di riuscire a correre in ...

Ciclismo - Davide Cassani : “Sono orgoglioso della squadra - ci riproveremo con più forza l’anno prossimo” : L’Italia ha corso bene ma è mancata la ciliegina sulla torta. Il responso della prova in linea maschile dei Mondiali 2019 di Ciclismo in Yorkshire è questo. E’ mancato il colpo risolutivo di Matteo Trentin (secondo), a cui sono mancate le gambe, dopo una corsa molto faticosa, resa ancor più logorante dalle cattive condizioni meteorologiche. Una gara interpretata alla perfezione dalla Nazionale guidata dal CT Davide Cassani al quale ...

Uomini e Donne - la frase infelice a Gemma Galgani : “Sono uscito con donne più brutte di te” : Gemma Galgani è ancora protagonista al trono over di Uomini e donne. Per l’ennesima stagione la dama torinese proverà a incontrare il suo principe azzurro e si sta ‘dando da fare’ già nelle prime puntate del dating show. Naturalmente, altra costante, non mancano gli scontri con Tina Cipollari e anche nell’ultima registrazione del trono over, quella di martedì scorso, ci sono state scintille in studio tra le due. Tutto perché Gemma si era ...

“Che errore…”. Il più grande dolore di Rita Dalla Chiesa : “Sono stata malissimo” : Confessioni a 360 gradi al settimanale ‘NuovoTv’ da parte della giornalista e conduttrice televisiva Rita Dalla Chiesa. Impossibile non soffermarsi sull’ex amore della sua vita, il compianto Fabrizio Frizzi. La donna ha parlato così del conduttore deceduto nel marzo 2018: “Era l’amico della notte. Mi chiamava molto tardi e mi invitava a mangiare i cornetti, che lasciava sotto casa per me e mia figlia Giulia, che all’epoca era piccola. Cercava di ...

La mamma lascia il bambino fuori dal negozio nel passeggino quando esce non lo trova più - il bambino quando diventa grande chiama Chi l’ha visto : “Sono io quel bambino” : Una mamma, nel 1955, era uscita con i suoi due bambini, di cui uno nel passeggino, per andare a fare la spesa. Li aveva lasciati fuori da un panificio ed era entrata per comprare un po’ di pane. Appena uscita non aveva più trovato i due bambini. Dopo tante ricerche la bambina era stata ritrovata ma del piccolo nel passeggino non c’era più traccia. Dopo 54 anni il ambino scomparso, Steven Damman,ha chiamato “Chi l’ha visto” americano e ha ...