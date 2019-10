Il 14 ottobre negli UCI Cinemas l’anteprima esclusiva di “Finché morte non ci separi”

Fonte : romadailynews

(Di sabato 12 ottobre 2019) Il 14UCIarrivadi Finchénon ci separi Continuano le anteprime esclusive nel Circuito UCI. Il 14in 24 multisale UCI arriva Finchénon ci separi, il film diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett e distribuito da 20th Century Fox in uscita nelle sale il 24. Al prezzo speciale di 6 euro gli spettatori potranno assistere alla proiezione e ricevere in omaggio alle casse il poster del film. Nel lungometraggio Henry Czerny e Andie MacDowell interpretano i suoceri di Grace, una giovane sposa a cui presta il volto Samara Weaving, costretta dai due a partecipare a un gioco dai risvolti terrificanti. Il neo marito di Grace, Alex, è invece interpretato da Mark O’Brien. Indossano i panni dei restanti membri della famiglia Le Domas Adam Brody, Nicky Guadagni, Melanie Scrofano, Kristian Bruun ed Elyse ...

