Governo | Giachetti | “Zingaretti lancia alleanza? Io non lego il mio destino ai 5 stelle”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 ottobre 2019) “Raggi si deve dimettere perché è incapace, arrogante e non risolve i problemi della città. Dopo tre anni e mezzo sta distruggendo la città. Zingaretti dice che non deve dimettersi e chiede più impegno? Se continua così rade al suolo Roma… Un commissario farebbe molto meglio e si potrebbe poi tornare a votare”. Lo ha detto Roberto, deputato Iv, alla kermesse al cinema Adriano del nuovo partito di Matteo Renzi. L'articolo: “Zingaretti? Io nonil mioai 5 stelle” proviene da Il Fatto Quotidiano.

