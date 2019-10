Fecondazione | ecco come la natura protegge la donna con la curva di fertilità a U

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 12 ottobre 2019) Un vero e proprio ‘sistema di sicurezza’ che laha creato a difesa delle donne. E cioè “unadellache segue un andamento ‘a U’, a cui il corpo femminile va incontro negli anni e che si verifica per preservare lasia in giovanissima età, sia in età avanzata, dai rischi che una gravidanza può comportare. Uno straordinario ‘scudo’le che favorisce la gestazione quando ci sono meno probabilità di problemi e quando si è più pronte ad affrontare la dolce attesa, l’allattamento e tutto ciò che avere un bambino comporta”. A illustrare all’Adnkronos Salute quanto scoperto in uno studio appena pubblicato su ‘Science’ sono due autori del prestigioso lavoro, Filippo Ubaldi e Laura Rienzi, rispettivamente direttore clinico e direttore di laboratorio dei centri di procreazione medicalmente ...

zazoomblog : Fecondazione assistita: Toscana abbassa limite età da 46 a 43 anni- Ecco perchè - #Fecondazione #assistita:… -