Mike Ybarra ha lasciato Microsoft per Activision Blizzard?

Mike Ybarra - dirigente chiave di Xbox - lascia Microsoft dopo quasi 20 anni : Mike Ybarra, corporate vice president della divisione gaming Xbox e PC di Microsoft, ha annunciato la sua partenza dall'azienda dopo quasi 20 anni.Ybarra inizialmente si unì a Microsoft come systems engineer nel 2000, poi, dopo diversi ruoli senior in altre divisioni, divenne parte della famiglia Xbox nel 2009 come general manager di Xbox Live. Ybarra ha iniziato il suo attuale ruolo di corporate vice president nel 2017, dove ha supervisionato ...