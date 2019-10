Los Angeles | maxi-rogo “Saddlebridge” divora il nord della città | evacuate 100mila persone

Enorme incendio a Los Angeles : evacuate 100mila persone - un morto : Uno spaventoso incendio è scoppiato a Los Angeles in California nel cuore della notte. Il nord della città è avvolto dalle fiamme che si stanno velocemente propagando, al...

California - maxi incendio a nord di Los Angeles : 12mila case evacuate - quasi 2mila ettari in fiamme. Il rogo ripreso da un’auto : Il nord di Los Angeles avvolto dalle fiamme a causa di un maxi incendio che si è sviluppato nella notte tra giovedì e venerdì e che si sta velocemente propagando a causa dei forti venti che stanno colpendo la California. Per questo motivo, l’evacuazione forzata riguarda decine di migliaia di residenti: al momento sono oltre 12mila le case interessate in un’area di quasi 2mila ettari. Diversi edifici sono già stati distrutti, mentre ...

NCIS Los Angeles 10 e Criminal Minds 14 su Rai2 tra scomode verità e Garcia in crisi - trame 11 e 18 ottobre : Tornano le squadre di NCIS Los Angeles 10 e Criminal Minds 14 su Rai2 con i nuovi episodi delle rispettive stagioni, in onda stasera 11 ottobre. Si parte con l'episodio 16 di NCIS Los Angeles 10, dal titolo scomode verità, di cui vi riportiamo la sinossi: Il team della NCIS indaga sull'omicidio di un giornalista che stava scrivendo un esposto su un'operazione militare mal gestita. Inoltre, mentre il giorno del loro matrimonio si avvicina, ...

La NBA ha annullato tutte le conferenze stampa per le partite amichevoli tra Los Angeles Lakers e Brooklyn Nets in Cina : La NBA, la più importante lega di basket statunitense, ha annullato tutte le conferenze stampa per le partite amichevoli tra Los Angeles Lakers e Brooklyn Nets che si giocano in Cina questa settimana. Come già accaduto durante la prima partita

Toyota Rav4 - L'ibrida plug-in debutterà a Los Angeles : La Toyota ha annunciato il debutto di una nuova versione plug-in hybrid della Rav4. La Suv elettrificata sarà svelata al prossimo Salone di Los Angeles, in programma dal 20 novembre al 1 dicembre, per poi arrivare sul mercato statunitense nei mesi successivi. Per vederla in Europa servirà aspettare almeno fino al prossimo anno.La Rav4 più potente di sempre. Per il momento la Casa nipponica non ha rilasciato informazioni tecniche sulla sua nuova ...

Criminal Minds e NCIS Los Angeles - venerdì 11 ottobre su Rai 2 3 nuovi episodi : NCIS Los Angeles episodio di venerdì 11 ottobre su Rai 2 a seguire Criminal Minds 14 con 2 episodi venerdì sera all’insegna del thriller e dell’azione per il pubblico di Rai 2. Prosegue venerdì 11 ottobre il doppio appuntamento con NCIS Los Angeles 10 in prima tv assoluta seguito da Criminal Minds 14 in prima tv in chiaro. Negli Stati Uniti la quindicesima e ultima stagione di Criminal Minds arriverà solo nel 2020 mentre NCIS Los ...

Alessandro Del Piero - la nuova vita dopo il calcio tra Los Angeles e Milano : Alessandro Del Piero, cosa fa dopo aver lasciato il calcio? La nuova vita della stella della Juventus Alessandro Del Piero ha appeso le scarpette al chiodo da qualche anno ormai, ma non lascerà mai il calcio. Lo vediamo spesso nelle trasmissioni calcistiche di Sky e i suoi commenti vengono accolti dagli appassionati dello sport sempre […] L'articolo Alessandro Del Piero, la nuova vita dopo il calcio tra Los Angeles e Milano proviene da ...

Aspettando «El Camino» a Los Angeles apre la «Breaking Bad» experience : Che invidia per i fan americani di Breaking Bad! E che invidia per quelli italiani che sono in partenza per Los Angeles nelle prossime settimane. Entrambi, infatti, in attesa di vedere o dopo aver visto El Camino, in linea su Netflix dall'11 ottobre 2019, potranno acquistare un biglietto per la speciale Breaking Bad experience che sta per inaugurare in versione pop up club in West Hollywood. Stando alla rivista Variety, l'happening non ...

Los Angeles è il nuovo singolo dei The Kolors e Gué Pequeno - l’erede di Pensare Male resta in testa al primo ascolto (testo e video) : Da oggi è disponibile il nuovo singolo dei The Kolors, Los Angeles, con Guè Pequeno; su YouTube è disponibile il video ufficiale realizzato a Robecco Sul Naviglio, in provincia di Milano, che il gruppo ha voluto dedicare all'amico scomparso a marzo, Nelson Campbell. Al termine del video, la dedica al giovane che ha perso la vita negli scorsi mesi, un modo per ricordarlo in un momento particolarmente intenso e florido del percorso artistico ...

NCIS Los Angeles e Criminal Minds gli episodi di venerdì 4 ottobre : NCIS Los Angeles 10 la puntata di venerdì 4 ottobre. Criminal Minds dal 4 ottobre in prima tv in chiaro su Rai 2 Cambio della guardia nel venerdì action di Rai 2. Dopo una settimana di pausa riprende il suo posto alle 21:20 NCIS Los Angeles con il quindicesimo episodio della decima stagione, a seguire la quattordicesima stagione in prima tv in chiaro dopo il passaggio su FoxCrime, di Criminal Minds. Negli Stati Uniti la quindicesima e ultima ...

Placido Domingo si dimette da direttore generale dell’Opera di Los Angeles dopo accuse di molestie : Placido Domingo si dimette da direttore generale dell’Opera di Los Angeles dopo le accuse di molestie che, spiega, hanno “compromesso” la sua capacità di continuare il lavoro. Domingo guidava l’Opera dal 2013, poi ad agosto sono arrivati i racconti di 9 donne su presunti “baci e palpeggiamenti” della leggenda della lirica. Otto cantanti e una ballerina hanno svelato all’Associated Press di approcci insistenti, ...

Plácido Domingo si è dimesso da direttore dell’Opera di Los Angeles per le accuse di molestie sessuali : Plácido Domingo, il più famoso cantante d’opera vivente, si è dimesso da direttore generale dell’Opera di Los Angeles, una delle più importanti compagnie d’opera al mondo, a causa delle accuse di molestie sessuali venute fuori durante l’estate. L’agenzia di stampa

Molestie - Placido Domingo lascia la direzione della Los Angeles Opera - : Alessandro Zoppo Travolto dalla bufera #MeToo, il tenore ha preso questa decisione affermando che le accuse avevano “compromesso” la sua capacità di continuare il lavoro da direttore della compagnia Placido Domingo si è dimesso dalla direzione dell’Opera di Los Angeles in seguito alle accuse di Molestie sessuali. Stando a quanto riportato dal New York Times, il tenore e direttore generale della compagnia dal 2003 ha preso questa ...

Los Angeles - senzatetto “misteriosa” intona un’aria di Puccini in metropolitana : la sua voce incanta tutti e diventa virale. Scoperta la sua identità : Un carrello con tutti i suoi averi, in mano altre buste e una potenza vocale incredibile. Una senzatetto ha colpito i passeggeri della metropolitana di Los Angeles, tra cui la polizia locale che ha postato il video su Facebook, intonando una parte dell’aria “Oh mio babbino caro”, tratta dall’Opera “Gianni Schicchi di Giacomo Puccini. La sua performance ha fatto il giro del web e in tanti si sono chiesti chi ...