Il saluto militare di Under a Erdogan con la maglia della Roma

Fonte : agi

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Cengizpotrebbe averla fatta grossa. Il centrocampista 22enne turco, nato a Balıkesir, ha pubblicato sul suo profilo Twitter una foto, con lagiallorossa, mentre esulta portando la mano vicino alla fronte e facendo il. Un tweet accompagnato da tre bandiere turche, sottoforma di emoji. In poche parole ha dato il suo completo endorsment alle azioni belliche condotte dal governo di Ankara contro la popolazione curda in Siria. Un'offensiva che avrebbe come obiettivo quello di costituire una zona cuscinetto nel nordest del Paese invaso e allontanare dalla Turchia le milizie dell'Ypg, considerate dacome un vero gruppo terroristico. pic.twitter.com/f1p9qwTOJy — Cengiz Ünder (@cengiz) October 11, 2019 Il tweet, dopo tre dalla pubblicazione, aveva già registrato oltre mille commenti e quasi 5 mila retweet. La maggior ...

