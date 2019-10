Formula Uno | dove vedere il Gran Premio del Giappone in Tv

Formula 1 - Hamilton attacca la Ferrari : “Vettel non è più il pilota numero uno” : Un week-end di fuoco. Non basta il maltempo, che rischia di sconvolgere il programma del GP di Giappone per la Formula 1. Lewis Hamilton ha deciso di aumentare la tensione, provocando la Ferrari. Il britannico, campione del mondo in carica, ha parlato dell’episodio accaduto a Sochi, con lo scambio di posizioni tra Vettel e Leclerc. Per Hamilton Vettel ha perso il ruolo di guida numero uno nella Rossa, come riportato da Marca: “È una ...

Formula 1 - Hamilton avverte Vettel : “Seb non è più il numero uno - vi dico cosa sta combinando la Ferrari” : Il pilota della Mercedes ha provato a spiegare la situazione venutasi a creare tra Vettel e Leclerc, esprimendo il proprio punto di vista Lewis Hamilton appare molto incuriosito dalla situazione venutasi a creare in Ferrari tra Leclerc e Vettel, giunti ai ferri corti dopo un avvio di campionato alquanto tranquillo. Photo4/LaPresse Binotto fatica a tenere a bada i due piloti, protagonisti anche a Sochi di un siparietto tutt’altro che ...

Formula 1 – Leclerc - umiltà e talento : “paragone con Schumacher? Lui è una leggenda - io non sono nessuno” : Charles Leclerc raggiante dopo la pole position di Sochi, ma al paragone con le 4° pole consecutive di Schumacher il monegasco resta umile Un gran feeling con la Ferrari, trovato l’assetto giusto e in grande fiducia dopo una serie di risultati positivi. Non poteva che essere Charles Leclerc a conquistare la pole positiona Sochi, la 4° consecutiva con la Ferrari: l’ultimo a riuscirsi con la Rossa fu Michael Schumacher, non ...

Formula Uno 2019 - calendario : date GP e orari partenza - dove vedere le gare in tv e streaming : Formula 1 2019, come seguire tutti i gran premi in diretta tv? A che ora scatta il semaforo verde? Ecco tutte le...

Formula Uno - dove vedere il Gran Premio di Russia in Tv : Il Mondiale di Formula Uno prosegue senza sosta proprio ora che la Ferrari sta finalmente attraversando un momento positivo: la “Rossa” ha infatti ottenuto tre vittorie nelle ultime tre gare, le prime due con Charles Leclerc, l’ultima con Sebastian Vettel, con il monegasco che si è piazzato subito dietro di lui. Pur con la consapevolezza […] L'articolo Formula Uno, dove vedere il Gran Premio di Russia in Tv è stato ...

Formula Uno - dove vedere il Gran Premio di Singapore in Tv : Nuovo appuntamento per il Mondiale della Formula Uno, che fa tappa a Singapore, unica pista in cui si corre in notturna e dove sarà quindi fondamentale mantenere la masisma concentrazione per non commettere errori. Almeno sulla carta, il circuito, caratterizzato da punti lenti e tortuosi, non sembra essere particolarmente adatto alle caratteristiche della Ferrari, ma […] L'articolo Formula Uno, dove vedere il Gran Premio di Singapore in Tv ...

Formula 1 - Berger punge la Direzione Gara : “niente penalità a Leclerc a Monza? Qualcuno ha chiuso gli occhi” : L’ex pilota ha parlato di quanto avvenuto a Monza e del duello tra Leclerc e Hamilton, lanciando una stilettata alla Direzione Gara E’ trascorso ormai qualche giorno dal Gran Premio di Monza, ma le analisi continuano a susseguirsi, coinvolgendo anche quello che potrebbe essere il futuro di Vettel e Leclerc nel box Ferrari. Photo4/LaPresse Il monegasco ha vinto le ultime due gare, surclassando il compagno di squadra e ...

Imola punta la Formula Uno : presentata la candidatura : La passione che il popolo italiano ha per il mondo dei motori è fortissima ed è apparsa evidente domenica a Monza: in tantissimi hanno esultato sulle tribune dell’autodromo e a casa per la vittoria di Charles Leclerc, la seconda ottenuta dal ferrarista in una sola settimana. E ora si punta così a portare in un’altra […] L'articolo Imola punta la Formula Uno: presentata la candidatura è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

F1 - Fernando Alonso : “Sono carico per l’avventura nella Dakar. Un ritorno in Formula Uno? Vedremo…” : Non correva, non fa più parte di una scuderia come pilota, ma Fernando Alonso ha attirato, come sempre, grandi attenzioni anche nel corso del Gran Premio d’Italia 2019 di Formula Uno. A Monza lo spagnolo si è fatto notare, e non solo per il suo consueto cappellino e gli occhiali da sole a specchio. L’asturiano era presente come ambasciatore della McLaren, ma questo ruolo, ovviamente, sta stretto ad un due volte campione del mondo ...

Monza nel calendario di Formula Uno fino al 2024 : Il Gran Premio di Monza rimarrà nel calendario della Formula Uno per i prossimi 5 anni, fino al 2024. Ad annunciarlo il presidente dell'Aci

Formula Uno - dove vedere il Gran Premio del Belgio in TV e streaming : Nuovo appuntamento stagionale per il Mondiale di Formula Uno, che ora fa tappa in Belgio, una pista particolarmente cara alla Ferrari e in modo particolare a Michael Schumacher. A dominare la classifica, tanto per cambiare, è ancora Lewis Hamilton, sempre più vicino a conquistare l’ennesimo titolo della sua carriera, mentre la scuderia di Maranello deve […] L'articolo Formula Uno, dove vedere il Gran Premio del Belgio in TV e ...

Formula Uno - Tutto quello che c'è da sapere sul GP di Monza FOTO GALLERY : Mentre sul circuito di Spa Francorchamps è Tutto pronto per lappuntamento del Belgio, qui fervono i preparativi per il Gran Premio dItalia, che vedrà il semaforo verde domenica 8 settembre alle 15.10. Dopo la cocente delusione del 2018, con Lewis Hamilton vincitore nonostante la doppietta Ferrari in qualifica, i tifosi italiani attendono una vittoria delle Rosse che manca a Monza dallormai lontano 2010. Molti di loro seguiranno il Gran Premio ...

Formula 1 - Vettel e quel digiuno di vittorie : “non vinco da un anno? Vi spiego perché non mi pesa” : Il pilota della Ferrari ha espresso il proprio punto di vista sul digiuno di vittorie che dura ormai da un anno esatto Un anno fa Sebastian Vettel vinceva il suo ultimo Gran Premio in Formula 1, si correva proprio a Spa, sede del prossimo appuntamento del calendario del Mondiale 2019. photo4/Lapresse Un digiuno inusuale per un quattro volte campione del mondo, che avrebbe potuto interrompere questa striscia se solo non fosse stato ...

Formula Uno - la denuncia : “A Monza anche i disabili costretti a pagare per incontrare piloti nella Fan Zone e sperare in un autografo” : La sessione autografi con i campioni che poche ore dopo saranno alla guida delle monoposto sullo storico circuito di Monza? A pagamento. anche se sei disabile. C’è una situazione spiacevole che si sta delineando in occasione del prossimo Gp di Formula 1 sul circuito brianzolo. Quest’anno avere la possibilità di incontrare Lewis Hamilton, Sebastian Vettel e Max Verstappen nel consueto faccia a faccia con i tifosi del giovedì pomeriggio sarà più ...