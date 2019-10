Borderlands 3 regala codici per Chiavi d’Oro | come ottenere ricompense speciali

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 11 ottobre 2019) È trascorso ormai un mese da quando3 ha fatto il suo esordio sulla scena videoludica, con milioni di giocatori che non hanno perso tempo nel lanciarsi nelle navigazioni interplanetarie del titolo di Gearbox. Ovviamente il massiccio grinding concesso dallo sparatutto ha permesso agli utenti di potenziare adeguatamente il proprio arsenale, attingendo al vastissimo roster messo in piedi dagli addetti ai lavori. Numerose le armi e gli scudi da combinare per poter sfruttare al meglio le statistiche di cui ognuno di questi oggetti si fregia, al fine di rendere l’esperienza combattiva meno ostica possibile. A rendere questo compito ancor meno gravoso ci pensano le cassepresenti sulla nave-hub di3, la Sanctuary 3. Queste, previo lo sblocco dino ai giocatori oggettida utilizzare nel corso delle proprie scorribande su ...

