Astronomia | Ngts-10b | un gioviano caldo velocista da record

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 11 ottobre 2019) La sua stazza è pari a 2,1 volte quella di Giove, ma questo fattore non gli impedisce di essere un-10b, un esopianeta appartenente alla categoria dei gioviani caldi, copre il percorso intorno alla sua stella in sole 18,4 ore. Il corpo celeste, che rappresenta un caso raro nel suo genere, è stato scoperto grazie a(Next Generation Transit Survey), una struttura costituita da 12 telescopi che è situata in Cile, presso l’Osservatorio Paranal. L’indagine – riporta Global Science – è stata condotta da un gruppo di lavoro internazionale, coordinato dal Centro per gli Esopianeti dell’Università di Warvick (Regno Unito), ed è stata illustrata nell’articolo “-10b: The shortest period hot Jupiter yet discovered”; lo studio, sottomesso a Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, è al momento disponibile in pre-print sulla piattaforma arxiv.org. Gli Hot ...